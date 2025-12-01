Todo a una carta para el Abanca Ademar

El Abanca Ademar se juega a una carta mantener su trayecto por la Liga Europea en el presente curso. Lo hace en un todo o nada en la pista del RK Nexe croata (20.45 horas de este martes, La8 León) donde un triunfo sellaría su billete, una derrota lo dejaría eliminado y un empate le obligaría a mirar a el otro escenario del grupo H donde el Kadetten y el Partizán también se juegan la vida.

Lo que sí está claro es que los de Dani Gordo dependen de ellos mismos para lograr un objetivo que hace un par de jornadas parecía casi un imposible y que tras los dos triunfos seguidos ante Partizán y Kadetten ha recobrado todas sus posibilidades. Eso sí, enfrente van a tener que verse las caras los leoneses con otro rival que también necesita salir airoso del envite. Y que además juega en su casa como es el Nexe.

Los dos equipos dependen de sí mismos para lograr la clasificación: el equipo croata, que encabeza uno de los grupos en su liga con tan solo una derrota, y Abanca Ademar que lograría el premio acompañado del ganador del choque entre el Kadetten y el Partizán, ambos también con todas las opciones en su mano.

SIN ALBERTO MARTÍN

El técnico ademarista no podrá contar con el pivote Alberto Martín, que sigue con sus problemas de espalda, mientras que el resto de integrantes de la plantilla, que ya han entrenado en la pista donde este martes disputarán el encuentro, estarán en condiciones de afrontar el que puede ser último partido europeo o el que abra la puerta a una segunda fase de grupos.

En las filas del conjunto balcánico la gran duda es el lateral internacional croata y exjugador del Abanca Ademar, Tin Lucin, máximo goleador de su equipo en el encuentro disputado en León (28-28) y que arrastra una pubalgia.

Los ingredientes no puede ser mejores para un partido de máxima intensidad en el que el Abanca Ademar pondrá toda la carne en el asador. Le va en ello el pase a la siguiente ronda. Y es que esta vez depende de él para lograr el objetivo en un grupo que incluso podría acabar con sus cuatro integrantes empatados a seis puntos. Ahí el average decidiría los dos billetes.

Los leoneses tienen en la actualidad un —5 entre los goles anotados y los recibidos, el Partizán un —2, el Nexe un +5 y el Kadetten un +2. Pero antes que recurrir a ello el Abanca Ademar espera sellar el billete con victoria, por difícil que esta se pueda presentar.

Los leoneses esperan además mejorar sus prestaciones como visitantes tras unos partidos en los que el Palacio de Deportes de León ha sido la cara y el resto de pistas la cruz. Ahora no valen errores. El premio de seguir en Europa es un buen atractivo.