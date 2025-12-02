La Cultural Leonesa toma la Copa con ansia

La Cultural disputa el cruce de la segunda ronda de la Copa del Rey ante el FC Andorra, a partir de las 20.00 horas en el Reino de León, a partido único. Los treintaidosavos de final entran en juego, con las pretensiones de tomar más rondas, a juzgar por las palabras del entrenador culturalista José Ángel Ziganda, que deja de fondo que es el momento de demostrar su valía, en referencia a los menos habituales en el campeonato de Liga. Es la oportunidad para los futbolistas del equipo leonés que menos minutos han disfrutado a estas alturas de la temporada y a buen seguro que desean reivindicarse.

El técnico de la Cultural, el Cuco Ziganda, mantiene que su equipo no debe menospreciar la Copa del Rey, con la intención de eliminar al cuadro andorrano, que compite junto al conjunto leonés en Segunda División, después del ascenso logrado por ambos clubes la pasada temporada 2024-2025, al tiempo que anuncia rotaciones en su equipo.

Ziganda hará cambios. El preparador del conjunto blanco señala: «La Copa es una competición oficial. La mayoría de los equipos aprovechamos esta competición para para dar la oportunidad de jugar a todos los que no pueden hacerlo en Liga. No hay sitio para todos. Hay que intentar hacerlo bien, con el objetivo de pasar a la siguiente ronda».

El Cuco admite que lo coherente es hacer rotaciones, dar la oportunidad a futbolistas con menos participación y que «se comporten como están entrenando, porque ello sería una buena señal», manifiesta. «La Copa del Rey es una competición oficial y para la cabeza y la confianza siempre es bueno ganar, porque significa pasar de ronda. Que venga un rival de Primera supone tener a la gente enganchada».

Ziganda se refiere al delantero rumano Daniel Paraschiv, anticipa que dispondrá de minutos y le califica como un jugador «muy serio y responsable. No ha venido a ver qué pasa, es joven y tiene hambre, pero no salen las cosas y entró en un pequeño bucle en el que le costaba ser él mismo», expresa.

«El objetivo principal es la Liga y el partido de Éibar va a ser muy importante, pero lo primero que tenemos que hacer es ganar y jugar bien en Copa», insiste.

Sobre su rival, el FC Andorra, Ziganda supone que también presentará cambios en su once, a pesar de que valore que «juegue quien juegue tienen un modelo muy claro. En Gijón con nuevo cuerpo técnico cambiaron algunos matices pero con su esencia, y de especulación lo justo», concluye.

