La Cultural Leonesa espera a un Primera en el Reino para la Copa

Un equipo de Primera. Eso es lo que le espera a la Cultural en la siguiente eliminatoria de la Copa del Rey después de eliminar con solvencia el pasado miércoles al Andorra en un partido donde brillaron los jugadores menos habituales del Cuco Ziganda. Los leoneses, muy concienciados con el torneo copero, sueñan con llegar a cruzarse con los gigantes del fútbol profesional, aunque de momento deberán esperar al próximo martes 9 de diciembre para conocer la próxima piedra en su camino. Será a partir de las 13.00 horas cuando los bombos determinen cómo queda la eliminatoria de dieciseisavos de final.

Hasta entonces, la Cultural prepara a conciencia su siguiente compromiso liguero, en este caso el que le enfrentará al Eibar este domingo. Un duelo a domicilio importante para volver a marcar cierta distancia con los puestos de descenso y en el que desean seguir demostrando que son uno de los mejores equipos visitantes de toda la categoría. De momento ya han vencido lejos del Reino al Racing de Santander, Valladolid, Zaragoza y Cádiz.

Un encuentro para el que Ziganda no podrá contar con Rodri Suárez. El jugador leonés de 23 años, que es un fijo en el once, sufrió una lesión muscular en la parte final del último encuentro de Liga ante el Ceuta (0-1) por lo que tuvo que ser sustituido por el portugués Tomás Ribeiro, que también ocupó su lugar en la eliminatoria copera. Tras la resonancia magnética realizada, el técnico culturalista reconoció que «no es tanto como pensábamos, pero hay que actuar con cautela y no está para esta semana seguro. No es una rotura grande, sí pequeña, pero vistos los acontecimientos, con recaídas de otros jugadores con problemas musculares, hay que ir con cautela», recalcó.

Por otra parte, Fornos reivindicó el papel en la Copa de los menos habituales en Cultural Leonesa. «Queríamos pasar de ronda porque era importante para una plantilla que es amplia y todos los que salimos hicimos un buen trabajo", apuntó el central gallego, que cumple su tercera temporada en las filas culturalistas y que anotó ante el Andorra.