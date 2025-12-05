Cuco Ziganda, antes del Eibar: «Fuera de León somos muy fiables»

Nueva salida de la Cultural, en este caso para medirse al Eibar. Los leoneses son uno de los mejores equipos a domicilio de toda la Liga y llegan crecidos tras eliminar al Andorra en la Copa del Rey. «El equipo está bien a pesar del cansancio del partido, casi todos están en perfectas condiciones. Creo que Rodri llegará al duelo de Las Palmas en plenas condiciones», aclaró el máximo responsable del banquillo leonés. «Es menos de lo que pensábamos y Eneko Satrústegui ya entrará en dinámica de grupo la próxima semana, no tenemos prisa».

Con respecto al compromiso de este domingo, «ellos vienen de una racha extraña, con mucha energía, ritmo, muy vivo, que va a por los partidos, que llega mucho, pero que les está costando sacar los últimos partidos». Salvo en la derrota ante el colista Zaragoza, «que se les fue con todo a favor por esa magia del fútbol y las sorpresas», el equipo armero ha competido, según Ziganda, «con todos los rivales, siendo capaz de que se jugar a lo que ellos quieren».

Volvió a insistir Cuco que los partidos «se deciden por detalles» y que «la igualdad es máxima», por eso la Cultural deberá estar «muy concentrada» para tratar de dar el golpe en otro campo complicado como ya lo ha hecho en Santander, Valladolid, Zaragoza y Cádiz. Por momentos el fútbol del Eibar «es muy vistoso, nos van a dominar y les ha penalizado la eficacia en las áreas. Es uno de los equipos que más someten a los contrarios».

Las opciones de triunfo leonés pasan por «recuperar el balón muy rápido» en un duelo que «nada tendrá que ver lo de Cádiz, son estilos de fútbol muy diferentes». Ziganda recuerda que «fuera de casa estamos siendo muy fiables y esa personalidad es muy buena», insiste.

Ribeiro, el mejor

Por otra parte, Lucas Ribeiro ha sido elegido como el mejor jugador culturalista del mes de noviembre. El brasileño comienza a ser diferencial dentro del esquema de Ziganda y la afición ha sabido corresponderle con el Mahou Cinco Estrellas.