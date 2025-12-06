La Cultural Leonesa va a armarla a Ipurúa

Ipurúa espera a una Cultural crecida, después de dejar en la cuneta al FC Andorra en Copa del Rey (4-2). El estadio armero vuelve a abrir sus puertas este domingo a las 18.30 horas para un encuentro que pesa por la urgencia de una SD Eibar poco acostumbrada a verse en la parte baja de la clasificación. Para salir de ahí, los armeros reciben a una Cultural asentada en mitad de tabla. Con la escasa puntuación en la tabla hasta la fecha, 17 puntos para una vigésima posición, el conjunto de Beñat San José solo piensa en escalar y salir cuanto antes de la zona roja de la clasificación tras eliminar en Copa al Pontevedra (0-3). Ahora toca la liga, un escenario igualadísimo donde cada partido es un examen de madurez. La Cultural quiere volver a coger en Ipurúa el pulso a LaLiga Hypermotion y reponerse del tropiezo casero frente al Granada (0-1).

De paso podría poner distancia con un rival, en estos momentos, de la zona baja de la clasificación como la SD Eibar, al que aventaja en tres puntos y empezar a asentarse en la zona más tranquila de una clasificación tremendamente igualada con mínimas distancias entre los equipos.

El técnico culturalista, José Ángel Ziganda, recupera, una vez cumplida su sanción, al centrocampista Thiago Ojeda, que también participó en el partido de Copa del Rey, aunque contará con las bajas de los lesionados Eneko Satrústegui, Rubén Sobrino y el capitán, Rodri Suárez.

Precisamente, para cubrir esta última ausencia en el centro de la defensa como acompañante del hispano-croata Matia Barzic, Ziganda cuenta con dos opciones, la del portugués Tomás Ribeiro o Quique Fornos.

El resto del equipo parece bastante definido aunque la probable vuelta de Ojeda conllevaría diferentes opciones para el centro del campo y las posiciones más adelantadas con jugadores que parecen tener asegurado el puesto y otros que podrían ganarse la titularidad casos Bicho, una vez recuperado de su lesión, y el extremo Rafa Tresaco, uno de los destacados en el tramo final del encuentro ante el Granada.

La última visita que realizó la Cultural al estadio de Ipurúa, cuando ambos equipos militaban en la extinta Segunda División B en la temporada 2010-11, se saldó con un triunfo leonés, 2-4, remontando un marcador adverso de 2-0.