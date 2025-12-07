Nico Williams vio ganar a la Cultural desde el palco del estadio de Ipurúa

La Cultural conquistó una gran victoria ante el Eibar en Ipurúa (1-2), con la asistencia al partido del astro del Athletic Club de Bilbao, Nico Williams, que presenció el partido. Nico tiene una gran amistad con Adu Ares, jugador del equipo armero que hasta esta temporada perteneció al club bilbaíno. También hay que destacar el excelente comportamiento de la afición culturalista que se desplazó a Eibar para apoyar a su equipo de fútbol, con mucha careta de su ídolo, el brasileño Lucas Ribeiro, que se molestó cuando Ziganda ordenó su cambio en el minuto 66 de partido.

VARDIARIO DE LEÓN, EL MARTES

La tertulia 'El VARDiario de León' se traslada a este martes a las 11.00 horas, que se emite a través del digital de Diario de León.