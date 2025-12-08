La Cultural Leonesa espera un cruce atractivo en dieciseisavos

La Cultural Leonesa espera que este martes a partir de las 13.00 horas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas le corresponda un rival atractivo de Primera División en el sorteo de los de dieciseisavos de final de la Copa del Rey, tras apear al Tropezón (1-3) y al FC Andorra (4-2).

Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao, los cuatro equipos que disputarán la Supercopa de España entran por primera vez en el sorteo, ronda en la que se medirán a un equipo de Segunda o Primera Federación.

El sorteo se dividirá en cinco urnas, con los equipos de inferior categoría emparejándose con los de una superior y jugando siempre en casa del más modesto, salvo en los enfrentamientos entre clubes de la misma categoría, en los que ejercerá de local el que primero salga de la urna. Copa 1 (Supercopa): Barcelona, Real Madrid, Atlético y Athletic.

Copa 2 (Primera División): Alavés, Mallorca, Osasuna, Getafe, Levante, Real Sociedad, Villarreal, Elche, Rayo Vallecano, Sevilla, Celta, Valencia y Betis. Copa 3 (Segunda División): Huesca, Cultural, Deportivo, Albacete, Sporting, Eibar, Racing, Burgos y Granada. Copa 4 (Primera Federación): Guadalajara, Eldense, Talavera, Real Murcia y Ourense CF. Copa 5 (Segunda Federación): Atlético Baleares. Las eliminatorias se disputarán los días 16, 17 y 18 diciembre, a excepción de la que juegue el Rayo Vallecano, que, al estar en Liga Conferencia, se celebrará el 6 de enero.