El básket puro del Colegio Leonés

El Colegio Leonés realizó la presentación este martes de la XLVI edición del Torneo de Minibásket Masculino, siendo Manuel Belinchón, director del Colegio Leonés, y Pepe Estrada, asesor de deportes del centro, los encargados de presentar el evento. Además, asistieron en representación de la Federación de Baloncesto de Castilla y León José Manuel Vázquez, y en representación del Ayuntamiento de León Vicente Canuria, concejal de Deportes y Felipe Redondo, coordinador de las Escuelas Deportivas en el área de baloncesto. Una vez más, el Colegio Leonés vuelve a convertirse en el referente del baloncesto leonés, con el campeonato de minibásket que siempre cuenta con un gran número de participantes.

Siguiendo la línea de ediciones anteriores, se continúa preparando el trofeo para niños de categoría benjamín. Los equipos participantes quedaron enmarcados en dos grupos, uno de nueve equipos y otro de ocho equipos.

El formato de juego es 4×4 y en cada partido se disputarán un total de cinco periodos de ocho minutos, quedando vencedor del encuentro el equipo que más periodos haya ganado.

El día de la entrega de trofeos se celebrará un partido de exhibición entre los mejores jugadores de los equipos participantes y, como en otras ocasiones, habrá galardones también para los vencedores en los concursos de tiros libres, tiros de posición y mejor expediente académico. Además, se entregará el galardón al buen comportamiento y la deportividad al equipo que así lo demuestre durante todo el trofeo.

El torneo comenzará a disputarse el sábado 13 de diciembre y los partidos se jugarán en el Colegio Leonés Jesús Maestro. Desde el Colegio Leonés se sigue apostando por el baloncesto de los más pequeños en León.

Manuel Belinchón explicó que el torneo del Colegio Leonés «es más que una competición deportiva, es una herramienta que busca educar a los jóvenes leoneses a través del deporte», manifestó.

Pepe Estrada, por su parte, afirmó: «Lo que importa es que los chavales adquieran los valores que lleva consigo el deporte».

