Fernando Alonso será padre por primera vez junto a Melissa Jiménez

El mundo de la Fórmula 1 cierra el año con una alegría personal para uno de sus iconos. Fernando Alonso, el piloto asturiano de 44 años, y su pareja, la periodista deportiva Melissa Jiménez, de 38, están esperando su primer hijo en común.

La exclusiva, adelantada por la revista ¡Hola! tras consultar fuentes cercanas a la pareja, revela que Melissa se encuentra en el sexto mes de embarazo y que ambos viven este momento con enorme ilusión y felicidad. Aunque la pareja ha optado por la discreción habitual en su relación de casi tres años, los rumores cobraron fuerza en las últimas semanas. La ausencia notable de Jiménez en el paddock durante varias carreras clave, incluyendo el Gran Premio de Abu Dabi que cerró la temporada 2025 –donde Lando Norris se coronó campeón–, despertó especulaciones que ahora se confirman. Melissa, conocida por su trabajo como reportera en DAZN F1, ha decidido priorizar su salud y la del bebé en esta etapa final del embarazo, dejando temporalmente de lado sus compromisos profesionales, como entrevistas y eventos.

Para Alonso, este bebé representa el cumplimiento de un deseo expresado públicamente hace poco más de un año. En octubre de 2024, el bicampeón del mundo confesó: "Estoy contento con mi vida, aunque todavía echo de menos cosas. No tengo hijos, algo que quiero tener como objetivo personal en los próximos años". Ahora, ese sueño se hace realidad en un momento de transición: su contrato con Aston Martin expira a finales de 2026, lo que podría abrir nuevas puertas en su carrera. Melissa, madre ya de tres hijos –Gala (10 años), Abril (7) y Max (6)– de su anterior matrimonio con el futbolista Marc Bartra, afronta este cuarto embarazo con calma y rodeada de su familia en Mónaco, donde residen. Fuentes cercanas indican que el parto está previsto para marzo de 2026, y el sexo del bebé aún se mantiene en secreto.