Navidad a la carrera por todo León

La provincia de León disfruta la Navidad de la forma más sana posible. Nada menos cue con el atletismo. Más de 30 carreras y casi un mes para ponerse las zapatillas y disfrutar.ÁNGELOPEZ

Carrera de Navidad, San Silvestre, del Pavo,... el nombre da lo mismo. Lo importante es divertirse y hacerlo de la forma más sana posible, con el atletismo y el ciclismo. En este caso con la faceta más popular que un año más, desde primeros de diciembre y hasta pasados los Reyes ya en enero, sacará a la calle a miles de personas. Solo hace falta calzarse las zapatillas y con la ilusión por bandera disfrutar de la Navidad corriendo.

En sus diferentes nomenclaturas más de una treintena de localidades salen a correr para despedir el año y abrir la puerta a saludables deseos. Casi un mes de sana actividad con miles de leoneses y también algunos cientos de foráneos calzándose las zapatillas para disfrutar, según su nivel, de unas carreras que siempre son algo más. Y en las que tampoco falta la solidaridad con recaudaciones destinadas a fines sociales.

La más madrugadora ‘San Silvestre’ tiene como escenario este fin de semana Vega de Gordón con la Senen Challenge. En su segunda edición este sábado 13 de diciembre a las 16.00 y 16.30 horas respectivamente. De las zapatillas a la bicicleta también por Navidad. En este caso en La Robla con la I Marcha Popular San Silvestre BTT el domingo 14 a partir de las 10.00 horas. Y sobre dos ruedas también La Bañeza celebra a partir de las 11.00 horas la Carrera Ciclista Fin de Año.

El siguiente fin de semana hasta cuatro propuestas de lo más saludables. En plena Vega del Tuerto, San Justo de la Vega celebra su segunda Carrera de Navidad el día 20 de diciembre con una marcha solidaria a las 16.15, el canicross a las 17.00 y la mini a las 18.00 para dar paso a la prueba absoluta a las 18.30 horas. A unos cuantos kilómetros, Sal Silvestre llamará a la puerta de Campo de Villavidel para andarines (16.30) y corredores (17.00). Y en Valdefresno la San Silvestre Transobarriba llamará a vecinos y visitantes a correr desde las 16.30 horas en dos distancias: 6 y 2 kilómetros.

Ya el domingo 21 en Santa María del Páramo no faltará la San Silvestre Paramesa Solidaria con dos horarios, a las 16.30 para menores y a las 17.30 para la popular. A la carrera para ir cerrando el año se presentará el fin de semana del 26 al 28 de diciembre con un calendario numeroso y para todos los gustos. Empezando el viernes 26 con la XIV San Silvestre de Laguna de Negrillos a las 18.00 horas para las categorías infantil, cadete y absoluta.

Y el sábado 27 Astorga vestirá sus mejores galas para llamar a la diversión con su Carrera de Navidad desde las 18.00 horas tanto para la prueba atlética en sus diferentes categorías como para la de andarines. Media hora antes Páramo del Sil celebrará su segunda Carrera de Navidad en este caso para corredores (8 kilómetros) y andarines. Y Villanueva de Carrizo lo hará a partir de las cinco de la tarde con una carrera para todas las edades tanto de corredores como andarines. En Villaornate el atletismo también tomará buena parte de sus calles con la Carrera Popular Fermín Martínez del Reguero a las 17.00 horas para andarines y las 18.00 para corredores. Valencia de Don Juan con su octava San Silvestre, también despedirá el año de la manera más saludable posible. En su caso en horario vespertino a las 16.15 horas para andarines, 16.45 para las categorías inferiores y 17.30 para la absoluta.

No faltará tampoco la San Silvestre de Sahagún este caso desde las 17.30 horas. Y en horario matinal dos pruebas de lo más divertidas y concurridas. La San Silvestre Solidaria de Cacabelos a las 11.00 horas y la VI Carrera Popular Benéfica Toral de los Guzmanes. Y sobre las dos ruedas de la bicicleta cita con la sexta edición de la Carrera del Pavo de La Virgen del Camino desde las 11.00 horas. Del sábado al domingo, Día de los Inocentes.

Con una propuesta que madruga por la mañana con la San Silvestre de La Virgen del Camino a las 10.45 horas con la prueba competitiva para seguir con la de Canicross a las 11.15 y la popular y andarines a las 11.45. A pocos kilómetros San Silvestre también correrá en Montejos a partir de las 13.15 horas tanto en la modalidad de corredores como en la de andarines. En el Bierzo Bembibre disfrutará de la mañana dominical con la Carrera Navideña a las 12.00 horas.

Lo mismo que Toral de los Vados a partir de las 11.00 horas con su San Silvestre para corredores y andarines. Y en Ponferrada, multitud de atletas de todas las edades saldrán a correr y disfrutar de la San Silvestre Berciana. A las 11.00 horas en las categorías de base y a las 12.00 horas la popular. Y por la tarde León congregará a miles de protagonistas, muchos ataviados con disfraces, con una San Silvestre que repetirá el formato de otras ediciones con la Peque a las 17.00 horas, la Popular a las 17.15 y la Carrera 7K a las 17.45 horas. Y para cerrar el año, en su último día no faltará el atletismo. En La Bañeza con su San Silvestre, una de las más veteranas de la provincia que en las categorías de base empezará a las 16.30 horas y en la absoluta a las 18.00.

No será la más madrugadora, ya que ese honor lo tendrá la San Silvestre Minera de Sabero a las 12.00 horas con la carrera popular, la de andarines y la marcha nórdica. Por la tarde al igual que en La Bañeza, La Robla congregará en su tradicional San Silvestre Popular Solidaria a miles de participantes con la prueba popular a las 16.30 horas y la competitiva a las 17.00. Mirando al mapa de la provincia tampoco faltará Pobladura de Pelayo García con su cita deportiva y una San Silvestre que para los niños se disputará a las 17.30 horas y a las 18.00 para los adultos. Y del final de 2024 al inicio de 2025 con cinco carreras más.

El día 3 de enero en Hospital de Órbigo con su Carrera de Navidad para corredores en tres distancias y andarines. Y el 4 el Cross de Reyes de Benavides de Órbigo. A las 11.00 horas en las categorías de los más pequeños. Y la absoluta a las 12.00 horas. El mismo día Villabalter Haga como Haga cumplirá su 11ª edición a partir de las 10.00 horas. La matinal también será el escenario de la San Silvestrín de dehesas el mismo día 4. A las 11.50 horas con la carrera de atletismo y a las 12.20 con la de andarines. Y en Sariegos, la Carrera de Reyes a las 10.30 horas para andarines, las 10.45 con la marcha nórdica, las 11.00 horas con la absoluta y para finalizar a las 12.00 horas el protagonismo para las categorías inferiores.

Salud, diversión y mucho colorido para despedir el año 2025 y dar la bienvenida a 2026 de la mejor manera posible.