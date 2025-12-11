La SD Ponferradina rinde cuentas

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La SD Ponferradina SAD celebra este viernes su Junta de Accionistas. A partir de las 12.00 horas se presentarán los números del último ejercicio, que arrojaron un déficit de 1,2 millones de euros. También se presentará el presupuesto de la actual, cifrado en 3,85 millones, aunque el cambio de entrenador de hace unas semanas ya puede modificar de forma sensible las cuentas previstas, así como el mercado de invierno, que se prevé movido.

Más allá de lo mejor o peor que se hayan podido hacer las cosas, el debate de fondo está en lo que pasa en la categoría de bronce. Desde su comienzo se ha convertido en un poco sin fondo de dilapidar dinero, dejando a algunos clubes muy tocados o fuera de juego. Pero es que las cifras de la pasada campaña son mareantes. El conjunto de la categoría perdió 60 millones de euros, eso sin contar a mayores el dinero que perdió la RFEF con la misma.

Ya desde la creación de la 1ª Federación los gastos de los clubes han sido mayores que los ingresos, gastos en muchos casos obligados, al margen de lo que es la composición de las plantillas de futbolistas.

RECUPERA A DOS

En lo deportivo y de cara al encuentro del domingo a las 16.15 horas ante el Arenteiro, Nafti recupera a dos efectivos con respecto al duelo de Salamanca. Se trata de David Andújar, que cumplió partido de sanción, y Andoni López, que no estuvo en la ciudad helmántica a causa de una fuerte gripe. El propio Andújar y también Andoni, Xemi, Ger Nóvoa y Undabarrena se encuentran apercibidos de suspensión. Una tarjeta mañana les dejaría sin poder jugar el sábado siguiente ante el Tenerife.

DESIGNACIÓN

El emeritense de 31 años Víctor Manuel Broncano Suárez dirigirá el partido de mañana entre la Deportiva y el Arenteiro. Es debutante en la categoría y nunca pitó a la formación berciana. En esta campaña lleva 5 encuentros dirigidos, saldados con 2 victorias locales, 2 empates y un triunfo foráneo.