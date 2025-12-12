José Fernández 'Silvano': «El éxito siempre ha estado en la unión afición-club»

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La Junta de Accionistas de la SD Ponferradina SAD aprobó las cuentas de la pasada temporada, que arrojaron un balance negativo de 1,2 M€. De igual modo, se dio el visto bueno al presupuesto de esta campaña, que es de 3,85 M€. Tras la cita, Fernández Nieto, presidente del Consejo de Administración, ofreció explicaciones sobre todos los temas candentes de acualidad: «Los gastos de esta categoría son casi como lso de 2ª División, pero los ingresos son muy reducidos. Nos cuesta muchísimo competir económicamente en esta categoría y la situación no parece que vaya a mejorar».

Silvano aludió a otros asuntos: «El éxito siempre ha estado en que afición y club estén unidos. No se puede juzgar a la entidad por un mal inicio de temporada. Nos seguimos llevando bien con los técnicos y tomamos decisiones pensando en lo mejor para la SDP. Vamos a pelear a muerte la cantidad que sea; nuestro deber es proteger al club y a sus accionistas».