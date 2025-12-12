La Cultural Leonesa cae víctima de su nula pegada

La Cultural pagó con una derrota su nula efectividad en el remate (0-2), cuando dispuso de varias oportunidades en la primera parte y también en la segunda para haber conseguido un mejor resultado. La disposición culturalista impuesta por Ziganda se encontró siempre con un acertado guardameta visitante Dani Jiménez, que sacó dos balones a Pibe y un penalti a Manu Justo en el primer acto. Jon Pérez Bolo, en la segunda mitad, ganó la partida de los banquillos de dos exbilbaínos al apostar por el músculo y ser más incisivo en ataque. Ángel Pérez y Enol dictaron sentencia en un choque que se lo llevó el que más acertó.

El equipo se plantó desde el principio con la intención de dominar el encuentro. Salvo en los primeros compases, en los que la SD Huesca llegó con peligro por mediación de Enol y Kortajarena, el conjunto que dirige Ziganda tomó el mando bajo la dirección de Bicho, que volvió a la titularidad.

El ataque culturalista se prodigó por bandas, tanto de Pibe como de Mboula y de no ser por la buena actuación del portero visitante Dani Jiménez los del Reino de León se hubieran adelantado en el marcador, sobre todo en los remates de Pibe.

Además, de la capacidad de Thiago Ojeda para ocupar mucho campo se aprovechó la Cultural para llegar con mucho peligro al área de Dani Jiménez, pero el gol no llegó. Ni siquiera a través del penalti lanzado por Manu Justo que adivinó Dani Jiménez, después de la falta de Pulido sobre Barzic que necesitó le revisión del VAR. Así, sin movimientos de en el marcador concluyeron los primeros 45 minutos.

Tras el paso por los vestuarios, el equipo del Reino lo siguió intentando, pero sin pólvora.

La SD Huesca sí acertó por mediación de Ángel Pérez y después por parte de Enol para llevarse el partido.

Ziganda trató de variar el partido con las sustituciones, que a la postre no mejoraron ni el juego ni la efectividad en la portería contraria. 0-2 y a pensar en sumar puntos para llegar a la salvación.