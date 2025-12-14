El Abanca Ademar endecera el rumbo antes del derbi en Valladolid (29-28)

Adrián Fernández fue de menos a más en el partido y supo contener al equipo leonés en los minutos finales del duelo contra Alicante.ángelopez

Era una semana para cubrir el expediente, sumar cuatro de cuatro y reengancharse a la pelea por los puestos europeos después de cinco jornadas consecutivas sin vencer. Y lo logró el Abanca Ademar. Primero con Nava y después Alicante (29-28). Dos duelos sencillos, a priori, que sin embargo se complicaron más de la cuenta. El de este domingo evidenció que el equipo llega casi sin gasolina al descanso invernal, con ocho partidos más en sus piernas que muchos clubes y obligado a utilizar a todos sus jugadores rindan o no.

Y es que Gordo tiró de rotaciones tras una semana exigente y, aunque Adri Fernández forzó dos siete metros consecutivos, Alicante tomaría la delantera en los minutos iniciales hasta que Ademar, bien dirigido por el exjugador de Torrelavega, comenzó a llevar la manija mediado el primer acto. Lindqvist, con dos zarpazos, puso a los suyos por delante tras a el 1-3 inicial.

La velocidad en el juego leonés hacía daño a los visitantes, pero Gonzalo falló dos penaltis y, unido a la débil defensa, los alicantinos no se sentían para nada inferiores penetrando con relativa facilidad (5-7, minuto 11). Preocupante lo del Ademar desde la línea de siete metros, Wasiak tampoco acertó y el +3 visitante obligaba a sacar más pronto de lo habitual a la artillería pesada. La cosa, lejos de arreglarse se puso con un +4 de renta visitante y tiempo muerto de Dani para reconducir las aguas. Atrás nada salía con el 6-0 y a nivel ofensivo se mostraban muy desdibujados y sin ideas.

El Ademar estaba perdido, sin ideas, lento y nada acertado a la hora de anotar. Todo lo contrario que Alicante. Pero el panorama iba a darse la vuelta con el cambio de sistema defensivo (5-1), que activaba un poco a los ademaristas, ahora sí dispuestos a encontrar la vía para salir al contragolpe. Ahí Gonzalo —con espacio para correr— sí fue letal para ponerse uno abajo (9-10, minuto 21).

Rodrigo Pérez culminaba la reacción local. A la que Ademar encontró la fórmula defensiva, Saeid también subía su porcentaje de intervenciones y la pájara poco a poco fue quedando en el olvido. Qué importante es el capitán para este equipo sin líderes de peso. Parcial de +8 para el Abanca Ademar justo a tiempo para marcharse al descanso 15-12 y, sin duda, mejores sensaciones que en un arranque anulado por los alicantinos.

Sin embargo, otra vez saldría mal el conjunto leonés a pista. Alicante encajó mejor sus piezas defensivas y cada ataque del Ademar costaba un mundo que terminara en algo positivo. No había forma de romper el choque y eso daba alas a un equipo visitante sin complejos y muy serio en todas y cada una de sus acciones (22-20, minuto 43). Torriko, que hizo un primer tiempo discreto, empezaba a despertar y eso no era buena noticia para un Ademar que baja muchos enteros sin Rodrigo en la dirección de juego a pesar de que Adrián contemporizó los tiempos en las acciones finales.

Sufriendo y sin grandes alardes en su juego, el Ademar llegaba al tramo decisivo con +3 arriba. Enorme el trabajo de Sergio Sánchez en el avanzado. Ese sistema desquició a Alicante, que donde antes encontraba un sendero plácido para anotar desde entonces se vio forzado a cometer más errores de los que hubiese deseado.

Es cierto que los leoneses iban por delante en el marcador, pero desperdiciaron ocasiones para haberlo sentenciado mucho antes. Meritoria y necesaria reacción del Ademar antes de afrontar otra semana de doble choque. Este miércoles derbi en el Huerta del Rey contra Valladolid y el sábado a cerrar el telón en casa con el Villa de Aranda. Dani, en sala de prensa, quiso destacar el esfuerzo extra de los suyos y en especial el trabajo de Sergio Sánchez en el partido contra Alicante. «Es de los días en los que te gana partidos», comentó.