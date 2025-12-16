La Robla despedirá 2026 con la XVI San Silvestre Popular Solidaria

Momento de la presentación de la San Silvestre Popular Solidaria de La Robla.DL

El Ayuntamiento de La Robla presentó una nueva edición de uno de los eventos más emblemáticos de su calendario navideño: la XVI

San Silvestre Popular Solidaria (Memorial José Luis García Fernández), que se disputará el 31 de diciembre en la Plaza de la Constitución.

La prueba, organizada por el Consistorio junto al Club de Atletismo Roblano C.A.R. La Robla, la Diputación de León y las asociaciones sociales del municipio, mantiene el espíritu festivo, deportivo y solidario que la ha consolidado desde su nacimiento en 2009. El programa incluye dos pruebas: una carrera solidaria de 3 kilómetros, con salida a las 16:30 horas, y una prueba competitiva de 4 kilómetros, que comenzará a las 17:00 horas.

La recaudación irá destinada a la Unidad de Respiro Alzheimer, la Asociación de Esclerosis Múltiple, Cruz Roja La Robla, Cáritas y la Asociación Parkinson León, incorporándose este año como entidad invitada la Hermandad de Donantes de Sangre. Cada participante aportará un euro por inscripción, cantidad que será duplicada por el Ayuntamiento hasta un máximo de 3.750 inscritos.

Premios y sorteos

Para reforzar la faceta deportiva y reconocer el esfuerzo de los corredores, se mantienen los grandes premios de la modalidad competitiva. El Gran Premio San Silvestre incluye trofeos y cestas de regalo, además de premios en metálico: 150 euros para el primer clasificado, 100 euros para el segundo, 75 euros para el tercero

y 50 euros para el cuarto y quinto, tanto en categoría masculina como femenina.

Ayuntamiento de La Robla

Asimismo, tras la entrega de premios se celebrará un sorteo de regalos, gracias a la colaboración de más de cien patrocinadores, cuyo apoyo permite ofrecer un sorteo especialmente atractivo y fomentar la participación.

Recogida de dorsales

Las inscripciones previas podrán realizarse hasta el 26 de diciembre en el Ayuntamiento de La Robla, la Casa de Cultura, las instalaciones deportivas, Deportes El Robledal y la Librería Papelería Impresiones.

La recogida de dorsales, tanto para inscripciones previas como para nuevas inscripciones, se realizará el 30 de diciembre, de 17:00 a 20:00 horas, y el 31 de diciembre, de 11:00 a 13:00 horas, de 15:00 a 16:00 horas para la carrera solidaria y desde las 16:30 horas para la prueba competitiva, en el gimnasio del IES Ramiro II.