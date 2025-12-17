La Cultural Leonesa se carga al Levante y ya está en octavos de final de la Copa del Rey

La Cultural se mete en octavos de final de la Copa del Rey tras eliminar al Levante UD en dieciseisavos, gracias a un gol de Tresaco en el minuto 11 de partido tras asistencia perfecta de Paco Cortes (1-0).

El Levante no se recupera de su pésimo estado deportivo en Liga, colista de la clasificación. Un gol de Tresaco en el minuto 11 eliminó de la Copa del Rey a los granotas, que son el quinto equipo de Primera que está apeado del torneo copero. Los de Ziganda se mostraron muy serios durante todo el partido y gozaron incluso de oportunidades para anotar más goles.

El equipo visitante también dispuso de algunas, pero no acertó en la definición. La más clara, un remate de Pampín al larguero en los últimos minutos del cruce que hubiera forzado la prórroga. Pero no fue así y la Cultural está entre los 16 equipos que disputen los octavos de final de Copa del Rey.

El entrenador culturalista, José Ángel Ziganda, siguió el mismo plan de las dos eliminatorias coperas precedentes, tanto la disputada ante un rival inferior, el Tropezón cántabro (1-3), como en la segunda que afrontó ya en su estadio ante un rival de Segunda, el Andorra (4-2), en los que optó por dar juego a los menos habituales. Lo mismo que este miércoles frente al Levante UD.

Ziganda modificó el once más común de Liga. Afrontó el cruce copero a partido único con el portero Bañuz, el lateral Larios, el central Fornos, los centrocampistas Sergi Maestre y Yayo o los atacantes Collado y Paco Cortés. Este último, extremo internacional sub-18 cedido por el cuadro levantino, fue una de la armas ofensivas del Kuko.

El ambiente en las gradas del Reino de León fue menos numeroso que en los duelos ligueros, como ya ocurrió ante el FC Andorra, ya que los abonados han tenido que pasar por taquilla y existe un cierto malestar por el precio marcado para esta y la anterior eliminatoria de 20 y 15 euros para el socio-abonado. respectivamente.

La Cultural Leonesa alcanzó así cinco años después los octavos de final de la Copa del Rey.

El buen inicio levantinista se tradujo en una primera ocasión clara de peligro en un pase a la espalda de la defensa que encontró a Iker Losada completamente solo en el uno contra uno con Miguel Bañuz rematando excesivamente cruzado sin encontrar portería.

Sin embargo, el primero en acertar sería el equipo local tras una transición llevada por el jugador cedido por el Levante Paco Cortés quien picó el balón que sobrepasó a Diego Valera, de lo que se aprovechó Rafa Tresaco para, tras un primer disparo que despejó Pablo Campos, remachar en línea de gol para el 1-0.

De inmediato, el equipo de Álvaro del Moral puso cerco a la puerta culturalista con dos acciones consecutivas con marchamo de gol, primero en un saque de esquina de Pablo Martínez que cabeceó, con todo a su favor, Matturro, desviado y, a renglón seguido, Morales se encontró con los pies de Bañuz para evitar la igualada.

La doble entrada de Arriaga y Kolapiyou, sólo permitió al segundo estar unos minutos en el terreno de juego por su lesión, para poner el goleador Tresaco de nuevo el miedo en el cuerpo al Levante con una colada en el área cuyo disparo al palo corto lo adivinó el guardameta visitante.

Superado el cuarto de hora anotaba Arriaga un tanto anulado por fuera de juego más que ajustado, instantes antes de la entrada del brasileño Lucas Ribeiro para buscar José Ángel Ziganda desequilibrio, sufriendo el Levante el segundo contratiempo en forma de lesión con la de Nacho Pérez.

En otra de las transiciones que tanto rendimiento le daban a la Cultural, el balón de Iván Calero encontró a Ribeiro para que, tras recortar al defensor, remató con su pierna derecha, desviando Pablo Campos sin encontrar puerta en el rechazo Iván Calero.

Tuvo la Cultural la sentencia en un balón a la espalda de la defensa de Lucas Ribeiro a Paraschiv, pero el delantero rumano con todo a su favor disparó demasiado centrado desviando lo justo el guardameta levantinista. La respuesta llegó de inmediato con un remate de cabeza a placer de Pampín que se estrelló en el larguero sin que ninguno de sus compañeros encontrara el remate posterior. en un partido ya descontrolado y donde Iker Losada, ya en el añadido, también tuvo la igualada, pero su remate lo atajó en línea de gol Miguel Bañuz. La Cultural, en octavos de Copa. El sorteo se celebrará el día 7 de enero en la Ciudad Deportiva de Las Rozas.