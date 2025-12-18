La SD Ponferradina, pasar de las palabras a los hechos

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

«Estamos cansados de palabras de motivación. Hay que callarse, trabajar y poco más». Con esta frase reconocía ayer el entrenador de la Deportiva que es hora de pasar de las palabras a los hechos en el terreno de juego. El entrenador de la SD Ponferradina afirmó que si él fuera aficionado, quizá estaría ya cansado de los mensajes: «No pretendo levantar el ánimo de la gente que nos sigue apoyando, porque hasta uno mismo se cansa de esos mensajes. Tenemos que estar callados, agachar las orejas y currar. Hay que trabajar las situaciones que podemos mejorar a corto plazo en lo técnico-táctico y mucho en lo mental, porque lo que se ve de lunes a viernes no es lo mismo que el fin de semana y los propios jugadores son conscientes de ello». En este sentido, el preparador abundó sobre el asunto de la cabeza: «La psicología es muy importante en estas situaciones y estoy aquí para ayudar, facilitarles el trabajo y que se desbloqueen, pero ellos también tienen que darme mucho. Llevo tres semanas aquí y todavía no estoy contaminado, entre comillas, por el ambiente general. Estoy fresco y lleno de energía y eso puede ayudar a los chicos».

DOS DUDAS

Con las bajas seguras de Jorrín y Esquerdo, Nafti espera poder contar con Andoni López y con Borja Valle. «Necesitamos a las mejores piezas», dijo el franco-tunecino con respecto a ellos.

Tras el encuentro de mañana habrá vacaciones. La vuelta al trabajo será en la tarde del domingo 28. Aunque no quiso meterse de nuevo en consideraciones sobre el mercado de invierno, Nafti cree que el día 28 volverán al trabajo todos los componentes de la plantilla. Otra cosa será a partir del día 2.

Dentro de un mes se cumplen 11 años del último triunfo de la Deportiva en el Heliodoro Rodríguez López. Fue el 24 de enero del 2015 en 2ª División con un solitario gol del hoy culturalista Rubén Sobrino.