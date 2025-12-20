La Cultural Leonesa sufre el rodillo de Las Palmas

Sin paliativos en el estadio de Gran Canaria. La Cultural Leonesa encajó una derrota contundente ante la UD Las Palmas por 4-0, en un encuentro donde los leoneses pagaron cara su mala primera parte, en la que recibieron los cuatro goles del partido.

El equipo leonés llegó a este encuentro con la moral alta después de su reciente clasificación para los octavos de final de la Copa del Rey después de haber eliminado el pasado miércoles en casa al Levante, equipo de Primera División.

La primera parte comenzó con mucho ritmo y con un equipo canario que sorprendió de salida, ya que en el primer minuto de juego logró adelantarse en el marcador con un remate de Clemente, que envió a la red, tras el saque de un córner, en un fallo de marcaje de los defensores visitantes. Este jarro de agua fría tempranero para los leoneses hizo variar el guion del encuentro para intentar neutralizar esta desventaja inicial.

Los del Reino de León comenzaron a tener más el balón y buscaron la portería contraria. Su primera aproximación peligrosa llegó a los 7 minutos en un buen centro de Tresaco por la zona izquierda y el brasileño Lucas Ribeiro remató ligeramente desviado. El primer cuarto de hora de la primera parte estuvo bastante equilibrado, pero con una Cultural Leonesa al que le faltó más proyección ofensiva.

Sin embargo, los amarillos, cada vez que traspasaban la línea divisoria, era eran sinónimo de peligro y en su segundo remate entre los tres palos marcó el 2-0 a los 19 minutos de encuentro. El atacante Jesé logró batir a Edgar Badía con un disparo raso que entró dentro de la portería tras tocar en el palo. La Cultural Leonesa siguió teniendo la posesión del balón, pero las contras de los isleños eran letales. Los leoneses reclamaron un penalti por derribo a Luis Chacón a los 27 minutos, pero el colegiado no señaló nada y dejó seguir el juego.

Pero, poco después, al filo de la media hora de la primera mitad, la UD Las Palmas volvió a sorprender a la zaga visitante y marcó su tercer gol de la noche, dejando el partido muy cuesta arriba para los culturalistas. Una buena jugada individual de Manu Fuster, acabó con un disparo que batió a Badía.

Los canarios estuvieron inspirados de cara al marco contrario, dando muestras de una gran eficacia rematadora. La Cultural Leonesa trató de recomponerse, pero este lastre era grande en una primera mitad que acabó siendo una pesadilla para los de Ziganda, que encajaron el 4-0. Jesé, un quebradero de cabeza para la defensa visitante, se encargó de dejar finiquitado el partido a los 39 minutos en una jugada en la que se marchó de sus defensores, dribló también al meta Edgar Badía, para marcar a puerta vacía el 4-0, resultado con el que se llegó al descanso.

Tras el paso por los vestuarios, el entrenador visitante, José Ángel Ziganda, realizó un triple cambio, dejando en el banquillo a Selu Diallo, Tresaco y Manu Justo y dando entrada a Bicho, Sergi Maestre y Collado para intentar darle un cambio de imagen al equipo. La Cultural Leonesa tuvo más el balón, pero no tuvo mucha profundidad en ataque. Con el partido ya sentenciado, el conjunto amarillo supo aguantar su amplia ventaja.

El dominio territorial en esta segunda mitad fue del equipo culturalista, que, sin embargo, no generó demasiadas acciones peligrosas. Una de las pocas ocasiones que creó el equipo leonés corrió a cargo de Thiago Ojeda en un zapatazo desde fuera del área a los 71 minutos, al que respondió con una buena intervención el portero Horkas. Con todo decidido, lo único que trató de hacer el conjunto visitante fue tratar de marcar el gol del honor en una noche aciaga. Paco Cortés pudo acortar distancias a los 75 minutos en un remate, tras la asistencia de Bicho, que salió fuera.