Badía: «Del 4-0 encajado por la Cultural Leonesa debemos aprender»

Badía antes de ser batido por Jesé en uno de sus dos goles que anotó frente a la Cultural en el estadio de Gran Canaria.SABRINA CEBALLOS

Cuatro goles en el estadio de Gran Canaria. Edgar Badía, que encajó ante la UD Las Palmas (4-0), la segunda mayor goleada de la actual temporada tras el 5-1 del debut liguero en Burgos, considera que el equipo ha de ser consciente de que «todos se juegan la vida y nosotros no podemos ser menos y tenemos que salir a muerte».

El veterano portero catalán recalca que el severo correctivo debe servir «para reflexionar en vacaciones que si damos un paso adelante y competimos siempre al nivel que hemos hecho en algunos partidos, somos competitivos y podemos ganar a cualquiera, pero si cometemos errores nos puede pasar como en La Coruña o frente a Las Palmas».

El cancerbero reconoce que la goleada en el Gran Canaria «afea» la buena dinámica en la que llegaba el conjunto leonés a la despedida del año y, por ello, pide «perdón a la afición que vino bastante a Las Palmas y vio una imagen que no queríamos dar y fue un accidente que hay que intentar olvidar en las vacaciones y volver con las pilas cargadas porque irse así duele».

En cuanto a las causas de la derrota, el guardameta culturalista señala a la intensidad que mostró el equipo «que no era la que requería este encuentro después de que se había hablado de las segundas jugadas a balón parado y en la primera tras el saque de esquina llegó el primer gol, del que se repuso el equipo en los diez minutos posteriores con balón, pero tras el segundo la primera parte fue un desastre y al menos en la segunda la imagen fue más digna».

Según su punto de vista, el equipo supo minimizar el destrozo «porque el resultado podía haber sido más abultado si nos equivocamos —asegura— y con balón en la segunda el equipo, pese a que el rival ya estaba también a otra cosa, no estuvo mal y generó ocasiones de marcar, lo que demuestra que al cien por cien se puede ganar a cualquiera, pero hay cosas que mejorar».

La Cultural encajó en el estadio Gran Canaria ante la UD Las Palmas (4-0) el gol más tempranero en la actual temporada que supuso la vuelta del equipo leonés a la categoría de plata, después de que el defensa Clemente anotara antes de cumplirse el minuto 2 el primer tanto canario.

El conjunto leonés sufrió la segunda peor goleada tras la encajada en el debut en El Plantío ante el Burgos CF (5-1), aunque en este caso estuviera condicionada por la expulsión de Selu Diallo en la acción de la pena máxima que supuso el tanto de Curro Sánchez que, hasta este sábado, había sido el gol más rápido encajado, en el minuto 3.

