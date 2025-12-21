El Atlético Astorga camina con paso firme

El Atlético Astorga despedirá 2025 con el sabor dulce de un año que ha sido sobresaliente para lso maragatos. Y que en la Liga le sonríe también tras un inicio algo dubitativo más por los resultados que por el juego.

Ascenso a Segunda Federación y Copa del Rey han sido dos capítulos importantes para los entrenados por José Luis Lago. Pero faltaba el tercer vértice de la ecuación, la Liga en su estreno en la Segunda Federación. Y ahí los maragatos no empezaron con buen pie. Pero lejos de resignarse han sido capaces de firmar una reacción espectacular. Tanto que en las últimas ocho jornadas solo tres equipos han sumado más puntos que los maragatos. Y que le ha servido para escapar del puesto de colista que en la octava jornada le atenazaba por el 12º alejado de tres puntos de la zona de descenso y de la de promoción.

Y en una dinámica positiva en la que ha sido capaz de tutear a gallos como la Segoviana, Bergantiños y Oviedo Vetusta a los que arañaba un punto que incluso pudieron ser tres. Y de ganar a otro peso pesado como el Numancia el pasado sábado en La Eragudina al que domaron desde el primer minuto.

Con tres partidos ganados, cinco empatados y cero perdidos el Atlético Astorga ha sumado en estas últimas ocho entregas ligueras 14 puntos para ver con mayor claridad una clasificación que poco a poco le está llevando a lugares más tranquilos. Y a demostrar que con una plantilla comprometida y a pesar de las bajas es capaz de demostrar que nadie es mejor, al menos sobre el terreno de juego.

Y es que desde que en la octava jornada cayera con el Langreo por 1-0, resultado que lo llevaba a ocupar la última posición de la tabla clasificatoria el Atlético Astorga ha regalado a su afición y a la ciudad y también a sí misma ocho jornadas en positivo. A la siguiente lograba imponerse a domicilio al Lealtad por 1-2, luego empataba en La Eragudina a 1 con el UD Ourense para hacer tablas (0-0)N como visitante con el Bergantiños y empatar en casa ante otro de los gallos como el Oviedo vetusta (al que se pudo ganar) por 1-1.

Al líder por aquel entonces Segoviana se le arrebataba un punto en La Albuera (1-1) con gol de los segovianos en la última jugada para estrenarse como vencedor en La Eragudina ante el Sámano por 3-0 y posteriormente empatar en Lugo con la Sarriana (0-0). Y para poner la guinda para cerrar el año, triunfo frente a uno de los grandes del grupo, el Numancia por 1-0.

La primera vuelta la cerrará el 4 de enero en el feudo del Marino de Luanco, un rival que a día de hoy tiene a dos puntos.