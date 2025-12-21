Campo de Villavidel luce con su San Silvestre

Foto de familia de la San Silvestre de Campo de Villavidel.IRIS RIVAS

Campo de Villavidel vistió sus mejores galas para abrir las puertas a la sexta edición de su San Silvestre. Lo hizo con una nómina de atletas destacada y dos triunfadores: Miguel Caminero y Victoria Sauleda.

Con casi 80 inscritos en la prueba reina y una distancia de 3.500 metros, en la categoría masculina Miguel Caminero no daba opción al resto de rivales. En meta se presentaba con un crono de 10:50 aventajando en 46 segundos a Jesús González Cidón y en algo más de dos minutos a Daniel Rodríguez. Víctor Martínez y Ventsislav Pekov eran los siguientes en completar la carrera.

Miguel, Jesús y Daniel, cuadro de honor masculino.IRIS RIVAS

En la categoría femenina Victoria Sauleda lograba unos segundos de margen respecto a las otras candidatas a subir a lo más alto del podio. Su tiempo de 14:28 le permitía levantar el trofeo de vencedora en un cuadro de honor en el que estuvo escoltada por Lucía Gómez y Alicia García respectivamente como segunda y tercera clasificadas. Emma Rodríguez y Carlota completaron el top-5 de la San Silvestre Ayuntamiento Campo de Villavidel.

En la clasificación de Chemo, Jesús Gómez y Lucía Gómez se apuntaban la victoria mientras que la clasificación de atletas locales la victoria iba a parar a manos de Óscar Álvarez y Carlota Castañeda.

Los andarines también tuvieron su protagonismo.