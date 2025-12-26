Álvaro Pérez: «Estar con los Hispanos, un sueño»

Publicado por F. Rodríguez León Creado: Actualizado:

Los Hispanos contarán con un refuerzo en la portería de cara a preparar el próximo Torneo Internacional de España: Álvaro Pérez, portero del Abanca Ademar León. Se incorpora a la concentración del 2 al 8 de enero para ayudar al equipo de Jordi Ribera en su preparación de la cita previa al EHF Euro 2026.

El guardameta del Abanca Ademar Álvaro Pérez considera un «sueño inesperado» la convocatoria del seleccionador español Jordi Ribera para participar, como invitado, en la concentración preparatoria para el torneo Internacional de Pamplona que servirá de banco de pruebas de cara a la participación de los «Hispanos» en el próximo europeo de Dinamarca, Noruega y Suecia. «Me pilló muy de sorpresa porque no esperaba esta oportunidad de poder participar en los entrenamientos con la selección absoluta cuando además no figuraba en la prelista de 35 jugadores para el europeo», señala el jugador del equipo leonés tras recibir la llamada del seleccionador nacional.

Álvaro Pérez sigue los pasos de otros compañeros de generación que ya alcanzaron la internacionalidad absoluta después del histórico doblete —europeo y mundial— en la categoría juvenil, donde precisamente en su caso fue elegido el mejor portero del campeonato del mundo en Croacia, casos de los hermanos Cikusa, Djordje y Petar, Víctor Romero, Ian Barrufet, Ferrán Castillo o Xavi González.

Entre sus expectativas no entraba llegar tan pronto a compartir concentración con el combinado de Ribera, dada la competencia en la portería de la selección con grandes nombres como los ahora lesionados Gonzalo Pérez Vargas o Rodrigo Corrales, a los que hay que añadir los que parecen contar para el europeo, Sergey Hernández y Nacho Biosca.

Precisamente en estos últimos, Pérez encuentra el «espejo» en el que mirarse «porque son dos grandes porteros que se han ido formando con el tiempo para esperar la oportunidad y en los que creo que debo mirarme, con Sergey ya con la experiencia de haber ganado una Liga de Campeones y Nacho —Biosca— asentado en la élite europea tras su paso por varios equipos, demostrando el gran trabajo que hay detrás de su éxito y me veo en algunas cuestiones similar a ambos», afirma.

El joven guardameta de 20 años, que ya ha discutido la supremacía en el marco ademarista del veterano internacional iraní Saeid Barkhordari, no tendrá opciones de aspirar a poder llegar a la cita continental al no figurar entre los preinscritos para el campeonato y considera que una de sus principales mejoras se ha centrado en el plano físico «con un trabajo de varios años», apunta.

Álvaro Pérez, tras su llegada a León desde el Trops Málaga ha ido escalando peldaños en la portería de Ademar y el técnico Daniel Gordo le ha otorgado el mismo protagonismo que a su compañero Barkhordari, complementándose ambos en los diferentes partidos y momentos de la temporada, resultando fundamentales, tanto en la Liga Asobal, como en la Liga Europea. «Me voy contento, sobre todo, por el último tramo de la primera vuelta, aunque soy consciente que quizá podía haber mostrado más regularidad en el inicio de la temporada, pero la trayectoria ha sido un poco de menos a más y por eso agradezco la confianza del entrenador que siempre me mostró desde el primer momento», recalca.

El cambio en el banquillo, tras la no renovación de Gordo, no inquieta especialmente al vallisoletano que tiene aún de contrato la próxima campaña y una posterior por parte del club «porque los cambios son consustanciales al deporte profesional y mi única intención siempre es la de mostrar el máximo respeto y compromiso con el club y el entrenador que esté en cada momento», puntualiza.

Lo que si tiene claro es que ha ido modificando su habitual carácter más frío en la portería, «buscando que exprese más las acciones buscando también demostrar la implicación que tengo en cada momento porque también supone un agradecimiento hacia la afición que siempre está con nosotros», concluye.

