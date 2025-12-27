Rodrigo González y Ana Pérez Rubio ganan en la San Silvestre de Villanueva de Carrizo

No hay Navidad sin San Silvestre. Y menos en Villanueva de Carrizo que de la mano de la Asociación Cultural y Recreativa Los Cachones con la colaboración del ayuntamiento de Carrizo de la Ribera sumó una nueva entrega de su carrera de atletismo para despedir de la forma más sana el año.

Cuadro de honor femenino con Ana Pérez, Sabel y Ana Molins.DL

Con participantes de edades muy variadas la San Silvestre de Villanueva de Carrizo volvió a contar con todos los ingredientes para aunar deporte y fiesta. A la carrera, en zapatillas y en muchos casos con los participantes ataviados con disfraces.

En la categoría masculina Rodrigo González era el más rápido en completar el trayecto para inscribir su nombre en el libro de honor. La segunda posición era para Jaime Alcoba mientras que César Horna completaba el cuadro de honor con los tres primeros. Un podo del que se quedaban a las puertas Víctor Lobato y Álvaro Álvarez.

DL

Por lo que respecta a la categoría femenina el triunfo en esta entrega de la San Silvestre de Villanueva de Carrizo fue a parar a manos de Ana Pérez Rubio escoltada en el cuadro de honor por Sabel Busons (segunda) y Ana Molins (tercera).

Atletismo que se cerraba con una fiesta para todos. Niños y mayores que un año más no quisieron perderse una San Silvestre en la que lo importante es participar... y divertirse de la manera más saludable posible.