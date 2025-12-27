León corre con su mejor San Silvestre

León despide el año deportivo a la carrera. Lo hace con la tradicional y popular San Silvestre que este 2025 cumple su 28ª edición. Y con récord de participación agotando las inscripciones de la prueba competitiva de 7KM con 2.300 protagonistas y la carrera popular y la Peque con más de 5.800 dorsales. Esta edición volverá a tener como reclamo la participación de algunos de los mejores atletas españoles del momento como Marta García o Mariano García.

La edición 2025, organizada por la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de León, la Delegación Leonesa de Atletismo y el club Sprint Atletismo León, contará con una participación de lujo, reuniendo a algunos de los mejores atletas españoles del momento, todos ellos con presencia en grandes campeonatos internacionales recientes.

UNA PARTICIPACIÓN DE LUJO

Entre los nombres más destacados figura la leonesa Marta García, ganadora en la pasada edición, que regresa para defender su título tras un año excepcional, en el que fue séptima en la final de 5.000 metros del Mundial de Tokio, además de firmar nuevas marcas históricas a nivel nacional.

Junto a ella estará Idaira Prieto, subcampeona el pasado año en León, campeona de España de 10.000 metros e internacional este año en el Europeo indoor y en el Mundial, que llega en un gran estado de forma tras participar en el Europeo de Cross donde fue la mejor española ocupando el 17º puesto. Otra de las grandes protagonistas será Esther Guerrero, campeona de España de 1.500 metros, récord nacional de la milla y atleta olímpica en tres ediciones. Además, la leonesa Blanca Fernández se despedirá corriendo en León por última vez, en la temporada de su despedida como atleta profesional.

En categoría masculina, destacan nombres como Mariano García, campeón del mundo y de Europa de 800 metros en pista cubierta, Ibrahim Chakir, campeón de España de maratón en 2024 y olímpico en París 2024 y Fernando Carro, plusmarquista nacional de 3.000 metros obstáculos y subcampeón de Europa en la misma distancia.

A ellos se suma el leonés Jorge Blanco, que este año logró la medalla de plata por equipos en el Europeo de Ruta y Roberto Aláiz, que después de correr en León se irá a Kenia a preparar la maratón de Sevilla buscando la mínima para el Europeo de Bir­ming­ham en agosto de 2026. Ambos aportarán el componente local a una salida de lujo.

TRES CARRERAS

La San Silvestre Ciudad de León volverá a contar con tres pruebas: la Peque San Silvestre de 2,5 kilómetros en las categorías sub-12, sub-14 y sub-16 (con salida a las 17.00 horas), la Popular también en este caso moificada a dos kilómetros (17.15 horas) y la ‘reina’ de 7 kilómetros (17.45 horas).

La línea de meta estará situada en el exterior del Palacio de los Deportes. En el interior del recinto se celebrará la fiesta final, con música y la entrega de trofeos. Además, la prueba contará con cobertura televisiva en directo a través de La 8 León y, como gran novedad, también será emitida por Teledeporte y RTVE Play, con los comentarios de Juan Carlos Higuero.

Todo para convertir a la carrera leonesa en una prueba de referencia nacional.