San Emiliano reúne deporte, fiesta y salud en su San Silvestre

La San Silvestre de San Emiliano contó con cerca de 200 protagonistas en una edición que unió deporte y fiesta que resultó todo un éxito.

En la categoría femenina Mari Paz Becerra era la triunfadora por delante de Isabel García y Bárbara de Paz.

Entre los más pequeños de la categoría infantil el podio masculino lo conformaron Javier Alonso, Álvaro Quiñones y Aitor García por este orden mientras que el femenino fue cosa de Aroa García, Carmen Fidalgo y Alba Fernández. Celia Riesco fue la ganadora del mejor disfraz.

La carrera organizada por el Ayuntamiento de San Emiliano con la colaboración de los voluntarios en especial de César Gómez y las asociaciones 'Estas en Babia' y El Filandón.

El dinero recaudado será destinado a la Asociación La Vida con Hernia Diafragmática Congénita.

Todo en una jornada en la que todos disfrutaron de la manera más saludable posible. Con amistad y mucha salud.