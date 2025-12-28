Atletismo. Pablo Franco y Mari Paz Becerro se apuntan la victoria en la carrera absoluta de 9,5 kilómetros
San Emiliano reúne deporte, fiesta y salud en su San Silvestre
En la categoría femenina Mari Paz Becerra era la triunfadora por delante de Isabel García y Bárbara de Paz.
Entre los más pequeños de la categoría infantil el podio masculino lo conformaron Javier Alonso, Álvaro Quiñones y Aitor García por este orden mientras que el femenino fue cosa de Aroa García, Carmen Fidalgo y Alba Fernández. Celia Riesco fue la ganadora del mejor disfraz.
La carrera organizada por el Ayuntamiento de San Emiliano con la colaboración de los voluntarios en especial de César Gómez y las asociaciones 'Estas en Babia' y El Filandón.
El dinero recaudado será destinado a la Asociación La Vida con Hernia Diafragmática Congénita.
Todo en una jornada en la que todos disfrutaron de la manera más saludable posible. Con amistad y mucha salud.