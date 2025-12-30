Marta García: «Tengo la ilusión de repetir el triunfo en la San Silvestre Vallecana"

Marta García, plusmarquista nacional de 5.000 metros al aire libre y ganadora el pasado año con la mejor marca jamás conseguida por una española en la San Silvestre Vallecana (31:19), declaró ayer que regresa a la carrera madrileña con la ilusión por "repetir el triunfo", pese a que cuenta con rivales de la talla de la neerlandesa Diane Van Es, plusmarquista europea de 5 kilómetros en ruta.

La bronce europea de 5.000 metros en 2024 llega a Vallecas ilusionada con repetir el triunfo del pasado año y en gran forma tras imponerse en la San Silvestre de León. «La carrera de 2024 es una de las que recuerdo con más ilusión. Nunca había sentido el ánimo y la euforia que viví. Me sentí pequeñita y la gente cerca de Atocha es la que me dio la confianza. Para este año no he planteado la carrera de ninguna manera. Vengo con ilusión de repetir lo que pasó el año pasado aunque si corriera más despacio y pudiera dedicar una sonrisa al público sería mejor."