Astorga es ciudad para jugar al billar

Astorga es sinónimo de buen billar. De una pasión que está cerca de cumplir un cuarto de siglo de vida de la mano del Club Billar Astorga. Lo hará en 2027 y además en una nueva sede en la plaza de los Marqueses de la capital maragata. Una casa para el billar que no hace mucho que estrenaba tras toda una vida en las instalaciones de la Asociación Casino con la que iniciaba un camino allá por 2002 que hasta nuestros días ha supuesto no solo su crecimiento a nivel de socios y jugadores, también de repercusión nacional y mundial.

Suyos han sido dos hitos importantes como el Ránking de España de 2017 o el más reciente y rutilante Campeonato de España absoluto en 2023.

De la mano de su creador y alma mater Pepe Jofervi el club también ha ejercido de anfitrión de jugadores de la talla de un número uno mundial como Daniel Sánchez. Otros tres campeones internacionales también han jugado en sus mesas, en la actualidad tres. Y muchos referentes nacionales tampoco han dejado la oportunidad de demostrar su clase en una ciudad que de la mano del Club Billar Astorga aparece situada en un lugar destacado y de referencia en España.

Y que apunta a seguir haciéndolo con una salud envidiable que le permitirá en 2026 albergar una de las seis pruebas del Ránking de Castilla y León y sumar más torneos tanto a nivel local como provincial.

Gerardo Espinosa, Fernando Fraile o Samuel Moreno son a día de hoy algunos de sus jugadores destacados con el billar, el de tres bandas, como estandarte. Precisamente el cambio de sede, con la colaboración del Ayuntamiento de Astorga cediéndole un local, supone un espaldarazo y aliciente para el Club Billar Astorga, entidad que cuenta con una excelente relación con otros clubes de la provincia como La Venatoria y el Club Billar Ponferrada. En la actualidad sus socios superan los 30.