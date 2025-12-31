Sabero reunió a más de 200 atletas en su popular San Silvestre Minera

Publicado por J. Manuel Castro Sabero Creado: Actualizado:

La San Silvestre Minera de Sabero sumó una nueva entrega con más de 200 protagonistas. A pesar del frío la carrera, en horario matinal en el último día de 2025, resultó todo un éxito. Adultos, jóvenes y niños no faltaron a esta cita en la que también tomaron parte atletas de otras localidades.

J. MANUEL CASTRO

En cuanto a la prueba absoluta, el palentino Óscar Díez se llevaba el gato al agua al cruzar en primera posición la línea de meta. Lo hacía por delante del leonés Óscar Cañi, segundo, y del también corredor leonés Eloy Martínez. Todo para despedir el año de la manera más saludable y festiva posible en la que no faltaron los disfraces.