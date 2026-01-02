Los leones de Ziganda tienen hambre

Es el partido de la reacción para la Cultural, este sábado a las 14.00 horas en el Reino de León. Entrar en el nuevo año competitivo con una victoria es fundamental después de encadenar en el final de año dos derrotas consecutivas ante Huesca (0-2) y UD Las Palmas (4-0). Cambiar el paso ante la Real Sociedad B significa dar el primer golpe hacia la permanencia.

Ziganda ya podrá contar para este compromiso con el capitán, el central leonés Rodri Suárez, que casi con toda seguridad volverá al once inicial en detrimento del portugués Tomás Ribeiro. Al igual que el lateral derecho Iván Calero, quien ocupará la plaza entre los titulares del venezolano Víctor García, lo que supondrá un doble cambio en la cobertura que actuó en el estadio Gran Canaria encajando una goleada.

El resto del equipo que presentará el técnico navarro podría ser muy similar aunque con alguna posible modificación, en el caso de la medular, con la vuelta al once de Bicho, aunque la duda sería si mantendría a los dos centrocampistas de corte defensivo, Selu Diallo y Thiago Ojeda, o se decantará por dejar dos extremos puros como Rafa Tresaco y el brasileño Lucas Ribeiro.

La Real Sociedad B, por su parte, llega al encuentro tras un final de año algo controvertido, ya que Jon Ansotegi, primer entrenador del Sanse, tuvo que coger las riendas del primer equipo, y dejó al filial en las manos de Jon Gorrotxategi, su ayudante.

El equipo cayó en el último compromiso liguero de 2025 ante el Ceuta en Anoeta (1-3), si bien ahora, con el de Berriatua ya de vuelta, el Sanse afrontará con ánimos redoblados la cita ante la Cultural Leonesa.

Los donostiarras son el segundo peor visitante de la categoría con tan solo tres puntos en nueve desplazamientos, si bien su último compromiso lejos de San Sebastián se saldó con un contundente triunfo ante el Deportivo en Riazor (0-3).

Para este sábado, Ansotegi recupera a Gorka Carrera, máximo goleador del equipo, tras perderse el último compromiso por acumulación de cartulinas. No obstante, Kazunari Kita, Lander Astiazarán e Ibai Aguirre son duda ya que los tres se han estado ejercitando a los mandos de Pellegrino Matarazzo con el primer equipo. La Cultural está obligada a regresar a la dinámica ganadora en un mes crucial.