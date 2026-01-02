Ansotegi: «Ziganda le ha dado su toque a la Cultural»

Jon Ansotegi regresa a la Real Sociedad tras dirigir al primer equipo. «Va a ser un partido duro. Cuando entró Cuco Ziganda tuvieron un subidón y ahora igual no están dando su mejor nivel pero están muy trabajados. Ziganda le ha dado su toque, con matices diferentes. Normalmente tienen dos mediocentros muy fuertes que conducen mucho y llevan el balón rápido de lado a lado, gente en banda de diferentes perfiles. Están compitiendo bien en Segunda. Tenemos que intentar estar nosotros bien, sabemos que una vez más tendremos que hacer un gran trabajo sin balón. Nos tocará estar en bloque medio y defender seguro. Vamos a tener un plan de partido para contrarrestar sus virtudes pero lo más importante es aprovechar nuestros momentos. No suelo mirar si vamos dos puntos menos o dos más. Estamos para competir ahora mismo, intentar ganar. A falta de tantos partidos no me atrevo a decir si son rival directo o no», expone el realista.