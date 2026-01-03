Ribeiro rescata un punto para la Cultural Leonesa a ritmo de samba

Lucas Ribeiro responde con el dedo pulgar en alto a una afición culturalista que se puso en pie con la magia de un futbolista diferencial y que gracias a su talento de debe el empate.VIRGINIA MORÁN

La magia del rey mago Lucas Ribeiro regaló un punto a la Cultural en los últimos minutos del partido ante la Real Sociedad B en el Reino (1-1). Con un equipo leonés superado en la primera parte por el filial donostiarra, aunque los de Ziganda aguantaron el empate sin goles, se pasó a un segundo acto en el que Carbonell adelantó muy pronto a los visitantes. Se presagiaba lo peor, con más ocasiones para los realistas. Pero la clave del partido para los de casa se basó en la presencia de Lucas Ribeiro en el campo desde el minuto 62. A partir de este momento, el talento del atacante brasileño se convirtió en el astro que guía al conjunto culturalista. Calidad, personalidad, visión, imaginación y mucho más para cambiar la decoración de un encuentro que parecía sentenciado y que a punto de caer del lado culturalista. Todo gracias a Lucas Ribeiro.

La Real Sociedad B dominó durante tres cuartas partes del encuentro a una Cultural Leonesa que, por momentos, estuvo a su merced, pero acabó chocando con la magia e inspiración del brasileño Lucas Ribeiro que revolucionó a su equipo para permitirle salvar la igualada.

Desde el inicio, el filial donostiarra demostró claras sus intenciones ante un rival que, después de despedir el año con dos derrotas y sin marcar gol, se encontraba incómodo y demasiado impreciso en sus acciones ante la presión alta del conjunto de Jon Ansotegui.

Ochieng empezaba a mostrar su verticalidad para convertirse en una pesadilla para la defensa leonesa, en especial el lateral Iván Calero, y muy pronto dispondría de la ocasión más clara tras una pérdida de Ojeda con balón en banda izquierda al extremo de Nairobi cuyo remate despejó ligeramente Rodri Suárez, lo necesario para que el balón se fuera al larguero.

Lejos de despertar esta acción a los leoneses, el dominio siguió siendo visitante con un centro del campo dominador y una Cultural a la deriva que en ningún caso era capaz de hilar tres pases seguidos y que ni tan siquiera pudo aprovechar la temprana lesión del central Iker Calderón.

La Real B seguía a su antojo con Carbonell y Rodríguez campando a sus anchas, con llegadas que sembraban el pánico en la retaguardia blanca, mientras que Fraga se convertía en un espectador más salvo un doble remate mordido de Manu Justo como única llegada de relativo peligro.

Antes del descanso de nuevo Ochieng puso a prueba a Edgar Badía que rechazó un buen disparo del jugador africano para evitar que se adelantara el filial realista en el marcador, algo que logró en los primeros instantes de la reanudación.

En el descanso José Ángel Ziganda decidió cambiar el dibujo para intentar contener el caudal de juego rival, con la entrada de Sergi Maestre para hacer un doble pivote con Ojeda y quitando al lateral Hinojo condicionado por la amonestación.

Pero el cambio de plan se le desmoronó con el latigazo de Carbonell desde fuera del área para dejar a Badía sin respuesta haciendo la estatua y encajando el 0-1, para dar paso a unos minutos de zozobra leonesa, que dio síntomas de desmoronamiento.

Ziganda decidió dar una vuelta de tuerca más a su ataque con la doble entrada de Mboula y Lucas Ribeiro, pero a renglón seguido la Real B pudo sentenciar con una asistencia de Astiazarán para Carrera, adelantándose con el pie Badía al remate.

Poco después llegaría la primera ocasión local de peligro con un disparo del brasileño Ribeiro que golpeó en Peru Rodríguez desviando el balón al lateral de la red con Fraga batido. La entrada del jugador de Santa Helena le dio más peligro a la Cultural que pudo igualar en una cabalgada de Jordi Mboula cuyo balón al segundo palo encontró demasiado escorado al brasileño para disparar contra el lateral de la red.

El impulso leonés se hizo más notable en el tramo final y en una jugada a tompicones de Diego Collado dejó el balón suelto en el área pero Thiago Ojeda se llenó de balón para rematar a las nubes.

La Real B aguantaba como podía el chaparrón pero finalmente resultó determinante el mejor de los locales, un Lucas Ribeiro que, tras recortar a su marcador, remató con la derecha para lograr la igualada pese al intento de un defensa por evitar el tanto.

No acabó ahí el recital del autor del mejor gol del último mundial de clubes, sino que se inventó un lanzamiento envenenado al larguero en el descuento y puso en bandeja un pase a Collado que, tras regatear a Fraga, envió, sin ángulo, su balón por encima del larguero en la última acción para desequilibrar el marcador. Lucas Ribeiro ya ejerce de Rey Mago en el Reino de León.