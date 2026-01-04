Luis Puertas: «Es bueno que la gente de la casa podamos vivir lo que es el Ademar León desde dentro»

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

Luis Puertas Castrillo (León, 1996) será el entrenador del Ademar León la próxima temporada. Tiene la responsabilidad de continuar con el legado de Dani Gordo. Es preparador físico del primer equipo de Asobal desde el 2017.

—¿Qué significa para ti ser el entrenador del Ademar León?

—Creo que es una grandísima responsabilidad el poder asumir un rol como el de entrenador del Ademar. Para mí es una ilusión y un sueño, pero bueno, yo creo que lo primero una responsabilidad. Por saber que soy la cabeza más visible del club o de un proyecto tan importante como es el Ademar, un club histórico. Un club que tiene mucho pasado, que tiene muy buen presente y que ojalá tenga muy buen futuro. Bueno, pues el poder unir mi nombre a esa lista de entrenadores del pasado es una grandísima responsabilidad y, para mí, un sueño.

—¿Qué te están diciendo tus amigos y familiares al enterarse de esta noticia?

—He recibido muchísimas felicitaciones. La verdad es que me han sorprendido mucho todas las muestras de cariño que han llegado. Yo creo que con ganas de que el proyecto arranque, pero sabiendo que de momento tenemos que tenerlo un poco apartado porque quedan meses de esta temporada. Estoy disfrutando de este momento, pero siempre con cautela y sabiendo que asumo un reto muy importante y que tengo que ser consciente de ello y que sí que me piden son tener dos valores: ilusión y humildad; ideas que comparto.

«Ya hemos implementado el trabajo con pulsómetros, lo que nos permite monitorizar a cada jugador en todos los entrenamientos»

—¿Cómo es llegar a esta posición siendo tan joven?

—Bueno, Dani Gordo, al que cojo el relevo, en su primera etapa también fue entrenador del Ademar siendo muy joven. Es algo que sé que puede ser un hándicap en algún aspecto, pero también puede ser un punto a favor en cuanto a entender a los jugadores del mismo rango de edad, el liderazgo del grupo, las nuevas tendencias del entrenamiento. Estoy unido a la universidad, entonces creo que estoy renovado y reciclado en cuanto a las nuevas tendencias de entrenamiento deportivo. Estas nuevas líneas de liderazgo y de transmisión del mensaje me acerca mucho a lo que el jugador siente. Por esa edad y por la preocupación que pueden tener y por subir de la cantera, que les conozco, yo creo que me puede servir para acercarme a ellos. Vamos a hablar el mismo lenguaje y eso es algo importante. La edad también tiene alguna que otra desventaja, como la falta de experiencia, pero es algo contra lo que no puedo luchar. Reconozco que no soy la apuesta fácil.

—¿Qué has aprendido de cada uno de los entrenadores con los que has trabajado: Guijosa, Cadenas y Gordo?

—De Rafa Guijosa aprendí mucho a nivel de la técnico-táctica colectiva y la preparación física. Lo hacía extraordinario, tiene un modelo de trabajo, una metodología y una planificación de 10. De trabajar con Manolo Cadenas es complicado quedarse con una sola cosa; es un genio balonmano y es uno de los mejores entrenadores a nivel mundial de la historia cada minuto con él era un aprendizaje. Y con Dani Gordo tengo una relación larga en el tiempo, pues le he conocido como jugador, ya que me entrenó en juveniles. Creo que es un entrenador extraordinario a la hora de la estrategia y de la planificación y preparación de partidos.

—¿Cuáles serán tus objetivos deportivos como entrenador?

—Va a depender de cómo acabemos esta temporada. Estar clasificados para Europa te va a dar una situación distinta del equipo y la confección de la plantilla. Tenemos que ver dónde estamos, si tenemos dos competiciones o una a la semana, cuál es la plantilla y a partir de ahí, ver un poco dónde estamos nosotros, dónde están los rivales y establecer objetivos ambiciosos, pero también realistas.

—¿Qué esperas de la confección del equipo?

—Sobre todo dar continuidad a la gente que está en el proyecto y que quiera continuar. Yo creo que tenemos muy buena plantilla actualmente, entonces con todos los jugadores que quieran continuar se va a hacer un esfuerzo para que se queden. Va a haber renovaciones y luego se buscarán las piezas restantes.

—La vuelta de Juan Castro está casi hecha, ¿qué opinas?

—Juan siempre es una ayuda y un valor seguro en cualquier proyecto y si viene al Ademar, pues lo mismo. Sería una pieza clave en este equipo y un gran apoyo dentro del campo, para manejar el tempo. Tendría un peso importante en el equipo.

- «Analizando el pasado se puede predecir el futuro. Voy a tratar de buscar la eficacia y la eficiencia tanto entrenando como jugando»