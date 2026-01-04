Ribeiro maravilla y Paraschiv se va al Rapid

La magia de Lucas Ribeiro dio un punto a la Cultural en los últimos minutos del partido ante la Real Sociedad B (1-1) y puso patas arriba el Reino de León, con una afición entregada al atacante brasileño, que exige su continuidad por encima de la millonaria cláusula de rescisión que podría reportar al equipo leonés en caso de salir durante el mercado de invierno. Al contrario que sucede con Daniel Paraschiv que, como ya anunció Diario de León en su edición del pasado 25 de diciembre, deja sitio a la Cultural en la punta de ataque, debido a la falta de minutos del delantero internacional rumano en el equipo leonés con Ziganda en el banquillo. Según adelantó el 26 de diciembre Orangesport.ro, el Rapid ha llegado a un acuerdo con Daniel Paraschiv, y el delantero de 26 años será cedido por parte del Real Oviedo con opción de compra al equipo rumano. Paraschiv ya entrenará esta misma semana en Antalya con el equipo dirigido por Constantin Gâlca y será el primer fichaje realizado por el Rapid al comienzo de este nuevo año.

Daniel Paraschiv jugará en el Rapid Bucaresti, cedido por el Real Oviedo hasta el final de la temporada. El Rapid pagó una tarifa de préstamo de 100.000 euros por Paraschiv. Según Fanatik, Paraschiv recibirá un salario mensual de 16.000 euros en el Rapid. La dirección del Rapid redujo la demanda salarial de Paraschiv de 20.000 euros. Daniel Paraschiv ya ha sido colocado en la lista de Rapid. Victor Angelescu, el accionista minoritario y presidente de Rapid, declaró que la operación estaba cerrada.

El brasileño Lucas Ribeiro, por su parte, ha rentabilizado al máximo en puntos sus tres goles anotados con la Cultural, ya que dos de ellos sirvieron para conseguir la victoria y el último anotado este sábado frente a la Real Sociedad B (1-1) daba un empate a su equipo en los minutos finales donde fue protagonista de otros dos lanzamientos al palo y otras tantas asistencias a sus compañeros.

El jugador de 27 años de Santa Helena tan solo ha sido titular en cinco de los doce encuentros, con poco más de quinientos minutos, en los que ha participado tras su tardía incorporación a la plantilla culturalista.

Ribero, además, fue protagonista en los dos únicos triunfos como local de la Cultural. En el primero frente al CD Mirandés (3-2), anotando el tanto de la victoria. Y frente al Málaga CF (1-0), resolviendo una acción individual antes del descanso. Determinante en siete puntos para su equipo de los 24 que acumula.

- Paraschiv jugará en el Rapid Bucaresti cedido por el Real Oviedo hasta el final de temporada a cambio de 100.000 euros



- El brasileño Ribeiro ha rentabilizado al máximo en puntos (7) sus tres goles anotados con la Cultural con dos victorias y un empate