Yoli Chamorro participa en el partido de leyendas del Centenario del Oviedo

Yolanda Chamorro Rodríguez (León, 1993) es una de las leyendas del fútbol femenino del Real Oviedo por su trayectoria deportiva ligada al club oventense, que celebra su centenario. El oviedismo festejó en plenas fiestas navideñas el acto más emotivo de su centenario con un triangular que reunió en el estadio Carlos Tartiere a más de 140 exjugadores/as con un ambiente espectaculas en las gradas. El leonés de Fabero Marianín, además de Gracan, Abel Xavier, Dely Valdés, Carlos, Pompei, Santi Cazorla... Y también brilló con luz propia la leonesa Yoli Chamorro, vitoreada y recordada por la afición oviedista.

La jugadora leonesa participó en el triangular de futbolistas legendarios en una tarde de ensueño. Unos 18.000 espectadores acompañaron en las gradas del Tartiere en una jornada para la historia.

Yoli militó en el antes denominado Oviedo Moderno y ahora Real Oviedo, equipo al que llegó con apenas 17 años de edad dispuesta a hacer realidad el sueño de ser futbolista profesional. Y lo consiguió. Allí militó ocho temporadas. Tres en Primera División, cuatro en Segunda División y una en Nacional. Portó el brazalete de capitana y fue el referente del equipo azulón durante varios años. Puso el punto final a la práctica activa en la competición de alto nivel al término de la temporada 2018-2019. Ahora como directora deportiva, se ocupa de los despachos para que el fútbol femenino continúe creciendo y dé frutos.