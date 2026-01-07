El Atlético Bembibre se refuerza con los fichajes de Kini y Rubén

Publicado por Javier Pérez Bembibre Creado: Actualizado:

El Atlético Bembibre continúa reforzando su plantilla de cara a subir su nivel en lo que resta del campeonato de Liga, que ya ha disputado 16 jornadas, con el conjunto del Bierzo Alto en la undécima posición de la tabla clasificatoria con 17 puntos. La plantilla se ha potenciado con la incorporación de Rubén García Puente, lo que significa la vuelta de otro jugador berciano formado en el fútbol base. También ha fichado por el Atlético Bembibre Marcos Fernández «Kini», un polivalente y contrastado futbolista leonés con experiencia en la categoría de la Tercera Federación, después de haber militado en los equipos del Júpiter Leonés y la Arandina CF.

Mientras tanto, José Manuel causa baja en el AtléticoBembibre. El centrocampista de Quintana de Fuseros finaliza su etapa como rojiblanco a petición propia.

El objetivo es dar solidez al proyecto del Atlético Bembibre para cerrar la primera vuelta y abrir la segunda vuelta del campeonato en una temporada que arrancó con el objetivo de superar sus prestaciones y tratar de luchar por las plazas de arriba de la clasificación.

Rubén García Puente y Marcos Fernández «Kini» se suman a un proyecto que ya se había reforzado significativamente desde el verano con renovaciones y fichajes para progresar a medida que transcurre la competición.