Erik Morán, a punto para debutar

«Tu cara me suena». Seguro que fue lo que dijeron ayer Yuri o alguno de los empleados de la Depotiva cuando en la mañana de este jueves Erik Morán encaraba el pasillo que lleva al vestuario de El Toralín para cambiarse e ir a entrenar. El club anunciaba a media mañana la contratación del futbolista, que empezaba así su 2ª etapa y su 4ª temporada como blanquiazul. Es el primero de los no menos de 4 fichajes que realizará la entidad en este mercado invernal.

Aunque Frimpong, Fede San Emeterio, Eneko Aguilar, Eneko Undabarrena, Xemi y Borja Valle han jugado en esa posición de mediocentro en esta temporada —y aún está en la recámara Vicente Esquerdo—, en el club lo tenían claro tras no gobernar un solo partido en toda la campaña: «Ahí tenemos que intentar reforzar las carencias».

A diferencia de otro ex jugador como Pablo Clavería, cuyo nombre se ha vinculado al club en los últimos días, la forma de salir de la entidad de cada uno ha hecho que se descartase acabar yendo a por el madrileño y que el portugalujo haya regresado. Erik Morán se marchó bien, sin hacer ruido, con la discrección que le caracteriza. Incluso al ascender en el play off con el FC Andorra ante la Deportiva, el mediocentro de Portugalete estuvo consolando a los integrantes del conjunto blanquiazul y apenas reflejó en público muestras de alegría por respeto a su ex equipo. «Yo lo siento mucho por la Ponferradina. Tengo muchos amigos aquí. Esperaba que no nos tocase en el sorteo, pero al final ha sido así», declaró el futbolista a Diario de León cuando acabó el Deportiva-FC Andorra del pasado mes de junio.

Como dijo Nafti en su presentación, Erik Morán tampoco sabía hace una semana nada de un interés de la Deportiva.

SIN EQUIPO, PERO EN DISCIPLINA

Son lógicas las dudas suscitadas sobre el estado físico de Erik Morán, ya que desde que acabó la pasada temporada estaba sin equipo. Sin embargo, el mediocentro viene en buena forma. No tiene ritmo de competición, pero tampoco ha estado entrenando solo. Lo ha hecho durante toda la 1ª vuelta con la SD Amorebieta, el equipo al que se fue cuando acabó su 1ª etapa en la Deportiva.

OBJETIVO: LAS BANDAS

La Deportiva tiene avanzadas dos operacioens de extremos para intentar sumarlos a su plantilla. Ambos son sub-23. Se trata del franco-congoleño del Burgos CF Promesas Georges Nsukula, que llegaría avalado por Ramis, y el racinguista Izan Yurrieta, que hace un mes fue rival en Copa.