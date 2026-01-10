El partido entre el Andorra y la Cultural Leonesa se retrasa a las 18.30 por la nieve

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El encuentro correspondiente a la jornada 21 de LaLiga Hypermotion entre el FC Andorra y la Cultural y Deportiva Leonesa, previsto inicialmente para este sábado 10 de enero de 2026 a las 16.15 horas en el Estadi de la FAF de Encamp, ha sufrido un retraso en su horario de inicio.

Según la información oficial comunicada por la Cultural y Deportiva Leonesa a través de sus canales, el partido se disputará finalmente a las 18.30 horas para permitir más tiempo a los operarios y voluntarios en la retirada de la nieve acumulada en el terreno de juego

.Una fuerte nevada caída durante la madrugada ha dejado hasta 28 centímetros de nieve sobre el césped del estadio andorrano, lo que puso en serio riesgo la celebración del choque. Inicialmente, LaLiga solicitó formalmente a la RFEF la suspensión y aplazamiento del encuentro por las condiciones meteorológicas adversas. Sin embargo, tras una reunión entre ambos clubes, el árbitro y representantes, se decidió apostar por jugar este mismo sábado.

El propio FC Andorra lanzó un llamamiento urgente a la afición y a los vecinos del Principado para que acudieran al estadio con palas y herramientas, esfuerzo en el que participó incluso Gerard Piqué, máximo accionista del club, que apareció en vídeos pala en mano animando a colaborar. Gracias al trabajo intensivo, se ha logrado habilitar el campo en condiciones suficientes, aunque con el consiguiente retraso horario. Ambos equipos llegan empatados a 24 puntos en la tabla, en plena lucha por consolidar la permanencia en Segunda División. El Andorra busca revertir su irregularidad como local, mientras que la Cultural pretende cortar una racha de tres jornadas sin victoria.