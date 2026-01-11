Marta García se queda a las puertas del récord de 10K

Marta García se quedó a las puertas de establecer una nueva plusmarca nacional de los 10 kilómetros en ruta. Apenas seis segundos separaron el objetivo de la atleta leonesa, sin duda el gran referente actual español en las pruebas de fondo en una carrera como los 10K de Valencia que contó con nada menos que 16.000 protagonistas y en al que se batieron hasta tres récords, uno español y dos continentales.

marta, que llegaba tras imponerse hace escasas fechas en las San Silvestre de león y Vallecana, afrontaba la cita con la intención de inicial el 2026 de la mejor manera posible. Su objetivo pasaba por bajar la marca establecida el pasado año en la distancia por Carla Gallardo en 31:11. Marta acudía con un mejor registro personal de 31:26 aunque con calidad y momento de forma adecuados para mejorarlo de man era considerable.

Además contaba con una «liebre» de altura, el soriano Dani Mateo.

Con un crono de 3:07 por kilómetro la atleta leonesa buscaba el éxito. Aunque las sensaciones no fueron las mejores, en cierta medida por lo temprano de la carrera, hasta el final lo tuvo a su alcance aunque sus 31:17 la dejaban a las puertas del récord. Eso sí, con la segunda mejor marac española de todos los tiempos en el vbolsillo y la certeza de que más pronto que tarde ese registro también será pulverizado por ella.

Y todo en una carrera en la que se establecieron hasta tres nuevas plusmarcas. El sueco Andreas Almgren, con un tiempo oficial de 26:45, y la escocesa Eilish McColgan, con de 30:08, batieron los de Europa. Además, Said Mechaal estableció también una nueva mejor marca española, al parar el crono en 27:21 y rebajar la marca en casi veinte segundos Almgren, que fue el ganador de la prueba, superó la mejor marca continental que él mismo había logrado hace un año en esta misma carrera, en la que cruzó la meta en 26:52. El sueco mejoró en ocho segundos un registro que durante estos doce meses ningún otro europeo había podido lograr y que le convirtió en el primero del continente en bajar de los 27 minutos.

McColgan hizo que el récord continental que la belga Jana Van Lent estableció el pasado 4 de enero en Niza (Francia) al detener el reloj en 30:10 tuviera solo una vigencia de siete días. La escocesa logró correr por las calles de Valencia dos segundos más rápido, según los tiempos ofrecido por la organización. Por su parte, Said Mechaal dio la sorpresa y estableció un nuevo récord de España, un hito que no estaba en las previsiones de la organización de la prueba.

La prueba femenina la ganó la atleta keniata Brenda Jepchirchir, que fue la mujer más rápida en completar la distancia en los 10 Kilómetros de Valencia al hacerlo en 29:25, lejos de los 28:46 que en este mismo trazado logró Agnes Jebet en 2024 y que se mantiene como récord del mundo.

La atleta leonesa tuvo como liebre en su intento de récord en los 10 kilómetros al soriano Daniel Mateo