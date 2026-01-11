El ULE Sprint León se cuelga el bronce en el Autonómico de cross

El Club Sprint León firmó una destacada actuación en el XXXVIII Cross Internacional Ciudad de Valladolid, celebrado en el Circuito de La Cañada Real, una de las citas más relevantes del calendario de campo a través a nivel autonómico al que acudieron con 30 integrantes.

La prueba albergó además el Campeonato Autonómico individual y por clubes, en el que los deportistas del club compitieron a un alto nivel, logrando la medalla de bronce en la categoría sub-16 masculina. En cuanto a la clasificación por equipos, el Sprint León y junto al bronce sub-16 lograba finalizar en la quinta posición en sub-16 masculino, con el equipo sénior masculino y el sub-18 femenino. Además, con el sub-14 femenino fue séptimo y octavo en el sub-16 femenino. A nivel individual, las posiciones más destacadas fueron el cuarto puesto de Claudia Santamarta Ponga (sub-18), el noveno de Marcos García Villacorta (sub-16) y el 11.º de Miguel Caminero del Blanco (sénior). en sénior junto a caminero Alberto Cubo Hijosa fue el 19, Fernando Matarranz González el 38, David Campo Alonso el 52 y Sofía Villafañe Saquero la16 en féminas.

En sub-20 Daniel Sierra Díaz acabó en el puesto 17, en sub-18 Daniel Portas Rojo fue el 16, Mario Alba Alonso el 47, y en la categoría femenina Celia Ponga Santamarta la 16, Claudia Santamarta Ponga la cuarta quedándose a las puertas del podio, Diana López Guadilla la 36, Julia Salguero Rodríguez la 49 y Paula Álvarez González la 61.

En cuanto a los sub-16, Marcos García Villacorta finalizaba el noveno, Daniel García Sanz el 14º, Elías Silvano Morán el 21º, Iván Vidal Fernández el 25º, Daniel Teixeira Merayo el 32º, Álvaro Engroba Villalba el 42º, Eneko Castellanos Fernández el 71º y Fernando Lagarejo Castro el 79º. Y en féminas Sofía Álvarez Arias la 16, María Palomares García la 29, Montserrat Blasco Díez la 42, Paula Baños Fontal la 44 y Olaya Barrientos O’Maley a 69.

En sub-14 Oriol Álvarez Robla cruzaba la línea de mete en el puesto 52 por delante de Hugo Colado Cienfuegos. Sabel Busoms González lo hacía en el 33, Andrea Pablos Pérez en el 35, Naia Rebelo Álvarez en el 41 y Ainara López González en el 55. En sub-12 Bruno Álvarez Robla acababa en el puesto 27.

Estos puestos por equipos, junto con la numerosa participación en categorías de base, evidencian la consolidación del trabajo continuo que vienen desarrollando los entrenadores del Club: José Enrique Villacorta, Álvaro Gutiérrez y Julio de Paz, así como la progresión de la cantera.