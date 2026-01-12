Borja Valle se convierte en centenario con la Deportiva

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Borja Valle cumplió el pasado sábado ante el Ourense CF 100 partidos como jugador del primer equipo de la Deportiva en las dos etapas que ha estado en la misma. Han sido 10 de 2ª División, 70 de 1ª RFEF, 8 de 2ª División B, 6 de fase de ascenso y 6 de Copa. En esos 100 encuentros ha logrado 19 goles. Debutó el 9 de mayo del 2010 de la mano de Granero en el intrascendente Zamora CF 1-Deportiva 0. El cuadro berciano ya era campeón de Liga en su grupo de 2ª División B. En 2ª División lo hizo en Huesca de la mano de Claudio, Y ante el Albacete, en esa misma categoría, logró su primer gol. El Arenteiro fue el primer rival en su ‘redebut’ en enero del 2024 en 1ª Federación.

De todos modos, Borja Valle está muy lejos de los 12 jugadores que han jugado más de 300 partidos con la Deportiva, los que más veces han vestido su camiseta: Yuri 511, Eduardo 452, Tyrone 430, Luis Quindós 402, O’Donnell 366, Ramos 356, Santamarina 348, Paquito 341, Fuentes 335, Jonathan Ruiz 332, Enrique 319 y Flórez 318.

RACING DE FERROL

Guillermo Fernández Romo, el que fuera técnico de UD Ibiza, Real Racing Club o FC Cartagena entre otros, se hace cargo del banquillo del equipo de la ciudad naval tras la destitución de Pablo López y la interinidad de Míchel Alonso. Fernández Romo debutará este sábado en El Toralín. El cuadro racinguista acumula 3 derrotas seguidas.

OTRA DESTITUCIÓN

Como ocurrió con el equipo ferrolano, dos jornadas antes de medirse a la Deportiva, el Deportivo Guadalajara también ha destituido a su entrenador. Pere Martí ya no es técnico del cuadro alcarreño tras empatar con el Cacereño. La RFEF anunció el fin de semana que el choque entre el conjunto morado y la Deportiva se disputará el domingo 25 de enero a las 12.00 horas en el estadio Pedro Escartín.