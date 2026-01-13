El Abanca Ademar regresa a los entrenamientos para preparar la segunda mitad de la temporada

El Abanca Ademar retomó el lunes las sesiones preparatorias en el Palacio de Deportes de León.VIRGINIA MORÁN

El Abanca Ademar retomó el lunes los entrenamientos a las órdenes de Daniel Gordo. Después del parón por Navidad, el plantel leonés inicia la puesta a punto de cara a la segunda vuelta del campeonato a partir del mes de febrero.

El engtrenador ademarista confía en que su equipo muestre una imagen "sólida y competitiva" en el segundo tramo de la temporada.

"Espero que podamos mostrar cuando se reanude la competición tras el europeo una cara sólida en nuestra pista y mantener el carácter competitivo que se ha ofrecido en la primera vuelta en todas las pistas".

En estas sesiones Gordo contará inicialmente con las ausencias de sus dos porteros, Saeid Barkhordari, que disputará con la selección de Irán el campeonato asiático en Kuwait y Álvaro Pérez tras su participación con España en el torneo internacional de Pamplona donde debutó con el combinado absoluto.

En este segundo caso su presencia en las sesiones de trabajo será próxima.

El técnico ademarista reconoció que su equipo concluyó la primera parte de la campaña "con un juego muy fiable y sólido, siendo capaces de plantar cara hasta el último minuto al Nexe croata en la Liga Europa y sacando dos empates en canchas tremendamente complicadas como Valladolid o Logroño", recordó.

Por ello, considera que se pusieron "la bases" de poder rematar, de nuevo, una buena segunda vuelta "porque sumar 19 puntos y quedarse a tan solo dos del segundo clasificado, con todas las opciones de pelear por las plazas europeas, es un balance más que satisfectorio", dijo.

A su juicio, Abanca Ademar está "con las mismas opciones que el resto de aspirantes a los puestos de privilegio" y aventura una segunda vuelta en la que "podría romperse a medida que se acerquen los equipos a cumplir sus objetivos, por lo que pudiera partirse la clasificación, pero siempre resultará complicado ganar a los que estén por arriba o por abajo en la pelea".

Durante el parón competitivo debido a la disputa del Europeo de selecciones en Dinamarca, Suecia y Noruega que se inicia esta semana, el Abanca Ademar tan solo tiene previsto disputar una nueva edición de la Copa Castilla y León los días 24 y 25 en Astorga y en la que los leoneses intentarán recuperar el trofeo después de su ausencia la pasada campaña en el torneo autonómico en el que se impuso el Recoletas Atlético Valladolid.