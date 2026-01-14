Cambios en ataque de la SD Ponferradina contra el Racing Ferrol

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Novedades en ataque. Es lo que probó ayer Mehdi Nafti de cara al duelo del sábado ante el Racing en El Toralín. Ya era obligado buscar un sustituto para Andújar, que está sancionado, y que puede ser Ger Nóvoa, que viene a su ver de cumplir un encuentro de suspensión. En la portería, defensa, mediocentro y en los extremos no tocó nada el franco-tunecino con respecto al pasado sábado. Pero en la mediapunta colocó a Xemi en vez de Pau Ferrer, y en punta a Keita en lugar de Cortés.

Flecos económicos han hecho que por ahora no se haya concretado la salida de Álex Mula. Ayer no entrenaron con el equipo ni él ni Vlad Kysil. Se acerca el 2º partido con Erik Morán en Ponferrada y aún no tiene sitio para incluir su ficha entre el grupo de futbolistas que pueden jugar.

Esquerdo, que el martes había dado esperanzas con su entrenamiento aparentemente normal con el resto del plantel, volvió a trabajar aparte ayer. Y Borja San Emeterio se retiró un poco antes de tiempo.

ALIVIO

Andoni López calificó de alivio para todo el equipo la victoria del pasado sábado ante el Ourense CF. El vizcaíno compareció ayer en sala de prensa y habló en estos términos: «Son tres puntos en un partido que sabíamos de la importancia que tenía aún siendo la jornada 19. Ya lo dijo Andújar la semana pasada: nos tenemos que tomar ya los partidos como finales. Venimos de dos partidos haciendo bastantes cosas bien. La portería a cero es lo que nos da de comer. No es fácil decirlo, porque a la gente le gusta un fútbol más vistoso. Pero lo que seamos esta temporada, será en función de las porterías a cero que logremos y nos tenemos que mentalizar mucho».

MERCADO

Álex Gallar se compromete con el Lugo, igual que Gabriel Costa. Marco Camus deja la disciplina del Ourense CF y Álvaro Santiago la de Unionistas CF, mientras que Miki Muñoz es nuevo futbolista de un Deportivo Guadalajara que coloca en su banquillo de manera interina al técnico de la cantera Dani Alonso. En cuanto al Real Madrid Castilla, al irse Álvaro Arbeloa al primer equipo, es Julián López de Lerma, técnico del juvenil A, el que toma el mando del filial.