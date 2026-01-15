Ademar León-Nava y Atlético Valladolid-Aranda, semifinales de la Copa Castilla y León que tiene como sede Astorga

Momento de la presentación y sorteo de la Copa Castilla y León de Balonmano en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Astorga.TRANCA

La Copa Castillay León de Balonmano ya tiene libro de ruta. O lo que es lo mismo, los emparejamientos para decidir el campeón de la octava edición que tendrá como sede el Pabellón Felipe Miñambres de Astorga los días 24 y 25 de enero.

Precisamente el salón de Plenos del Ayuntamiento de la capital maragata acogía este jueves el sorteo que definía las semifinales. Abanca Ademar León y Nava se verán las caras por un lado el sábado 24 a las 20.00 horas y por el otro el defensor de la corona, el Atlético Valladolid, se medirá al Villa de Aranda el mismo día a las 18.00 horas.

La final está fijada para el domingo 25 a las 12.00 horas en el recinto deportivo de la ciudad bimilenaria.

En el acto estuvieron presentes como anfitrión el alcalde de Astorga, José Luis Nieto, el presidente del Abanca Ademar, Cayetano Franco, y el presidente de la Federación de Castilla y León de Balonmano, Agustín Alonso.

Los precios para el torneo serán de 10 euros para presenciar una de las jornadas, y de 15 para las dos (en el caso de los no socios y 10 para los socios).

Hasta 14 años el precio es de 5 euros.