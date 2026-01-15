La Cultural Leonesa incorpora como cedido a Homam Al-Amin

La Cultural y Deportiva Leonesa ha llegado a un acuerdo con el Al-Duhail SC para la cesión de Homam Al-Amin a la disciplina culturalista, sin ocupar plaza extracomunitaria, hasta final de temporada.

Homam Al-Amin Mohamed Ahmed (Doha, 25/08/1999) es un futbolista polivalente de banda izquierda, que puede desempeñarse en diferentes posiciones. En su carrera, ha estado en el KAS Eupen de Bélgica y ha jugado en equipos de la liga de Catar como el Al-Gharafa y el Al-Duhail SC.

Además, es internacional absoluto con la selección de su país, con la que debutó en el año 2019, disputando la Copa de Oro de la Concacaf en 2021, el Mundial del año 2022 y siendo campeón de Asia en el año 2023.

Llega a León con un acuerdo de cesión hasta final de temporada. Desde la Cultural y Deportiva Leonesa damos la bienvenida a Homam Al-Amin a nuestro club, deseándole los mayores éxitos en su nueva etapa en León.