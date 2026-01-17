Diario de León

Las fotos de la 'Mareona' inundando León

Las aficiones de la Cultural y del Sporting de Gijón viven un día de fiesta por el casco antiguo de la ciudad antes del duelo leonés-astur

Aficionados del Sporting en las calles de León.

Aficionados del Sporting en las calles de León.Virginia Moran

Guillermo Mieres
León

Muchos incluso han arribado a León sin las entradas para el partido, solo con la idea de vivir el ambiente. Es el caso de dos amigas de Langreo o de una familia de Gijón. Se quejan de las pocas entradas que hubo a disposición de la afición visitante, pero disfrutan de la gastronomía leonesa.

Más suerte tuvo una pareja de Villaviciosa con entradas en su poder, pero gracias a que por esa conexión histórica con nuestros vecinos más allá de Pajares, tienen familia en León que les consiguió los valiosos pases.

La 'Mareona' inunda León

La 'Mareona' inunda León

La 'Mareona' inunda León

La 'Mareona' inunda León

La 'Mareona' inunda León

La 'Mareona' inunda León

La 'Mareona' inunda León

La 'Mareona' inunda León

La 'Mareona' inunda León

La 'Mareona' inunda León

La 'Mareona' inunda León

La 'Mareona' inunda León

La 'Mareona' inunda León

La 'Mareona' inunda León

La 'Mareona' inunda León

La 'Mareona' inunda León

La 'Mareona' inunda León

La 'Mareona' inunda León

La 'Mareona' inunda León

La 'Mareona' inunda León

La 'Mareona' inunda León

La 'Mareona' inunda León

La 'Mareona' inunda León

La 'Mareona' inunda León

La 'Mareona' inunda León

La 'Mareona' inunda León

La 'Mareona' inunda León

La 'Mareona' inunda León

La 'Mareona' inunda León

La 'Mareona' inunda León

La 'Mareona' inunda León

La 'Mareona' inunda León

La 'Mareona' inunda León

La 'Mareona' inunda León

La 'Mareona' inunda León

La 'Mareona' inunda León

La 'Mareona' inunda León

La 'Mareona' inunda León

La 'Mareona' inunda León

La 'Mareona' inunda León

La 'Mareona' inunda León

La 'Mareona' inunda León

La 'Mareona' inunda León

La 'Mareona' inunda León

La 'Mareona' inunda León

La 'Mareona' inunda León

La 'Mareona' inunda León

La 'Mareona' inunda León

La 'Mareona' inunda León

La 'Mareona' inunda León

La 'Mareona' inunda León

La 'Mareona' inunda León

La 'Mareona' inunda León

La 'Mareona' inunda León

La 'Mareona' inunda León

La 'Mareona' inunda León

La 'Mareona' inunda León

La 'Mareona' inunda León

