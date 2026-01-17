Tarde de pitos y Mbappe en el Bernabéu

Publicado por Óscar Maya Madrid Creado: Actualizado:

El público madridista tenía ganas de reprochar a sus jugadores, con Vinícius y Bellingham siendo los más señalados. Desde la salida de los futbolistas al calentamiento, aún con un Bernabéu sin el aforo previsto para el partido, ya se escucharon los primeros pitos, incrementados durante el anuncio en megafonía del once titular, en un partido que acabó con victoria local (2-0). Un recibimiento hostil del que tampoco se libró Florentino Pérez, quien escuchó gritos por una parte de la afición, muy lejos de ser mayoritaria, pidiendo su «dimisión».

No ayudó la primera parte que firmó el Real Madrid. 0-0 al descanso y con un único remate a puerta, un cabezazo de Gonzalo sin peligro tras una falta que reflejó el desconcierto que rodea al equipo que ahora dirige Arbeloa. Carreras se acercó al balón para sacar la falta, pero se alejó. Sin nadie que pusiera en juego el esférico, provocando otra pitada del público, se acercó Valverde para poner el centro.

En el segundo tiempo, Jugada individual de Mbappé para forzar el penalti de Dela, que el propio futbolista galo transformó para seguir a gol por partido en Liga (19 en 19 encuentros) y sumar, en total, 30 en 26 partidos esta temporada. El líder de un Real Madrid en el que los cambios no han provocado mejoría… ni cambios. Valverde volvió al lateral, Tchouaméni de central y un nivel de juego en involución.

Por ello, la victoria con los goles de Mbappé y Asencio en la segunda parte no calmó el ánimo de la afición madridista, que despidió a su equipo con otra pitada a tres días de volver a jugar en casa, esta vez en Liga de Campeones recibiendo al Mónaco el martes; en otro plebiscito de máxima tensión.

Solo un futbolista se llevó una ovación del Bernabéu, Raúl Asencio, quien jugó con máscara tras recibir un golpe en Albacete. Minutos después de marcar el 2-0 definitivo fue sustituido y la afición le aplaudió mientras recorría el camino hasta llegar al banquillo blanco.

No tuvo el gusto de recibir ese cariño Arbeloa. Ya en el tiempo añadido, la Grada Fans, situada en el fondo sur del estadio, coreó el nombre del técnico, pero fue respondido con algunos pitos por parte del resto de la afición.