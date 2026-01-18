Diario de León

Todas las fotos del partido Cultural Leonesa-Sporting de Gijón

La Cultural Leonesa cedió de nuevo ante sus propias concesiones defensivas en el Reino de León, donde un Sporting de Gijón mucho más certero y contundente castigó cada error local para llevarse el triunfo por un abultado dos a cuatro

Aficionados de la Cultural jalean al equipo.

Aficionados de la Cultural jalean al equipo.

Redacción
León

La fragilidad defensiva de la Cultural Leonesa volvió a quedar en evidencia al ser incapaz de proteger una ventaja inicial, lo que derivó en una dura derrota en el Reino de León frente a un Real Sporting de Gijón que exhibió una superioridad manifiesta. El conjunto asturiano demostró ser un bloque mucho más sólido y resolutivo, haciendo valer su mayor calidad técnica y una pegada letal para terminar imponiéndose con un claro dos a cuatro que castigó severamente los errores de bulto cometidos por la zaga local.

El partido Cultural-Sporting de Gijón, en fotos

