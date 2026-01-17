La Cultural Leonesa se la pega ante el Sporting

La Cultural volvió a cometer fallos de alevín en defensa para no aguantar, de nuevo, un marcador favorable y acabar con severa derrota en el Reino de León ante el Real Sporting de Gijón, un conjunto muy sólido, con más calidad y pegada que el cuadro leonés (2-4). De nada valió el gol de Diego Collado en el minuto 9 de partido con asistencia perfecta de Rafa Tresaco para abrir el camino de una necesaria victoria en su estadio, que sigue siendo un campo excesivamente fácil para sus rivales en el campeonato de Liga. Muy pronto llegó el empate por medio de Juan Otero dos minutos después y ser Dubasin al cuarto de hora el que adelantó a los rojiblancos gracias a la blanda defensa leonesa, que volvió a echar muy de menos a Matía Barzic, sancionado por acumulación de 5 amarillas. Antes del descanso, Juan Otero marcó el tercero para los sportinguistas.

Tras el paso por los vestuarios, Ziganda metió en el equipo a Chacón y Sobrino en lugar de Tresaco y Thiago Ojeda. El equipo leonés se volcó sobre la portería de Yáñez, hasta que Iván Calero, el mejor del cuadro leonés en la segunda mitad tras entrar por el lesionado Víctor García, redujo ventajas estableciendo el 2-3. Pero de nuevo la reacción de los de casa volvió a encontrarse con una defensa de patio de colegio, al dejar rematar, tras el saque de una falta en el medio del campo, al defensa central sportinguista Pablo Vázquez a la red de Badía.

Un gol que dejó a la Cultural ya sin capacidad de reacción. El cuadro astur se dedicó a nadar y guardar la ropa para llevarse una justo triunfo del Reino de León.