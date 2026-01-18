Espantada de futbolistas en la Cultural Leonesa

Espantada en la Cultural en pleno mercado de invierno, con fuga de cuatro futbolistas (Daniel Paraschiv, Paco Cortés, Juan Larios y Agustín Pastoriza ‘Pibe’), que pueden ser más, con las puertas de salida abiertas de par en par. La Cultural Leonesa ha empezado «descapitalizándose» en su plantilla en un mercado invernal que ya ha cubierto su ecuador, después de confirmar la salida de cuatro jugadores y tan solo la llegada de un refuerzo, el catarí Homam Al-Amin Mohamed Ahmed, cedido por el Al-Duhail SC hasta final de temporada.

De esta manera, de contar el técnico, José Ángel Ziganda, con una plantilla más que extensa, con 27 jugadores, dos por encima del límite permitido al incluir alguno de ellos con ficha del filial, ha visto reducido su número dejando espacio para la llegada de incorporaciones, aparte de la que tenía aún libre antes de la escapada de los cuatro futbolistas citados.

Hasta el momento, ya han dejado de pertenecer a la disciplina culturalista los delanteros Daniel Paraschiv, al que recuperó el Real Oviedo para cederlo al Rapid de Bucarest rumano, algo parecido a lo que hizo el Levante UD para llevarse al extremo Paco Cortés de nuevo a su plantel, concluyendo también la cesión de Juan Larios ya que su club de procedente, el Southampton inglés, tiene una oferta para su traspaso.

A este trío de jugadores cedidos se le unió también la marcha de un jugador con más presencia en el equipo leonés, el extremo hispano-argentino Agustín Pastoriza ‘Pibe’, al que el FK Aktobe de Kazajistán convenció para cambiar de aires, que propició su salida, ésta la más inesperada de las que de momento se han producido, porque el extremo había disputado muchos minutos en la primera vuelta del campeonato.

En la rampa de salida están otros dos jugadores que cuentan con ofertas de algunos clubes extranjeros, el extremo Jordi Mboula, al que se coloca en el fútbol chino y el defensa central Quique Fornos, cuyo destino pudiera estar en Libano.

De momento, para compensar tanta sangría, ya confirmada o pendiente de hacerlo, la Cultural tan solo ha incorporado a un jugador, el lateral internacional catarí Homam Al-Amin Mohamed Ahmed vía Aspire, cedido por el Al-Duhail SC hasta final de temporada.

Los refuerzos podrían afectar a todas las posiciones, salvo a la portería, donde el trío formado por Edgar Badía, Miguel Bañuz y Arnau Rafús, sólo de momento, parece inamovible.

