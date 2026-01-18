La Cultural tira de garra

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

PUENTE CASTRO 0

Aitor Solís, Marcos (Campoy, min 78), Prieto, Álvaro, Ortega, Daniel, Raúl (Óscar, min 67), Sotillos, Álex (Pablo, min 55), Fernández (Eric, min 78) y Madero (Damián, min 78)

CULTURAL LEONESA 1

Nicolás, Sergio (Álvaro, min 72), Jorge, Raúl, Jesús, Miguel Arribas, Hugo (Ángel Ochoa, min 80), Fontanillo, Falagán (Pablo Rojo, min 85), Daniel (Izán, min 72) y Lafu (Diego, min 80)

Gol: 0-1, min 69: Hugo. Árbitro: José Antonio Martínez (Comité castellano y leonés). Auxiliado en las bandas por Rubén Álvarez y Raúl de Lucas. Amonestó por los locales a Marco (min 18) y por los visitantes a Daniel (min 28), Miguel Arribas (min 55), Raúl (min 59) e Izán (min 90); y al utillero Valentín Aller (min 82). Incidencias: Campo municipal de fútbol Puente Castro. Terreno de juego en malas condiciones por las lluvias de los últimos días.

La Cultural Leonesa logró imponerse en Puente Castro (0-1) en un partido muy igualado que pudo llevarse cualquiera de los dos equipos. En un campo que no reunía las mejores condiciones para la práctica del fútbol, la lucha y el trabajo fueron los elementos predominantes durante los 90 minutos.

El único gol del partido lo anotó el culturalista Hugo en el minuto 69. Tras el tanto, la Cultural supo nadar y guardar la ropa, evitando el empate de los locales, que se sentían más cómodos con las condiciones del césped.

Los tres puntos sirven al equipo blanco para mantenerse en lo alto de la clasificación del grupo 3 de Nacional Juvenil y para aumentar la distancia con el segundo clasificado hasta los dos puntos. El primer perseguidor vuelve a ser el Santa Marta de Tormes tras vencer en Los Dominicos y la derrota de la UD Sur frente al CI de la Amistad. Reciben el próximo día al Salamanca.

Por otro lado, el Puente Castro sigue penúltimo, en puestos de descenso, con 9 puntos y a 6 de la salvación que marca el San Agustín de Valladolid. La próxima jornada les toca una difícil visita al campo salmantino del Santa Marta de Tormes.